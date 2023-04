Moroni spegne la polemica "La Vigor resti concentrata"

Il derby di alta classifica si avvicina, gli appassionati fremono e sui gruppi social dei tifosi non si parla d’altro.

Pochi chilometri separano Fano da Senigallia, ma le due città sono accomunate da un’enorme passione per il calcio. Forse per questa ragione alcune informazioni e certe dichiarazioni hanno avuto un’eco rilevante nel corso della settimana. Il pensiero va immediatamente alle esternazioni del tecnico granata Mosconi secondo il quale il vero derby per il Fano è con la Vis e non con la Vigor. In realtà la seconda parte del pensiero del mister ("a Senigallia dobbiamo farci magari le partite amichevoli") non è stata affatto gradita dai supporters rossoblu. Un equivoco, nulla di più, eppure ancora se ne parla. A rasserenare definitivamente gli animi ci pensa il direttore sportivo vigorino Roberto Moroni che getta acqua sul fuoco sottolineando la buona fede del tecnico del Fano. "Posso dire di conoscere mister Mosconi, mi è capitato di sentirlo e di confrontarmi con lui varie volte - afferma il d.s. vigorino Roberto Moroni -. Non voleva assolutamente offendere la Vigor, anzi è un grande estimatore della piazza senigalliese. È un uomo di calcio, un uomo sincero, temo sia stato frainteso. La gara di Fano è importante per entrambe, non è vero che siamo appagati. Il campionato non è chiuso e ce la giocheremo fino alla fine - aggiunge il dirigente -. Alcune questioni vanno contestualizzate, è normale che la società ospitante invochi prudenza e responsabilità alla vigilia di una gara così importante". Al di là delle polemiche, la dirigenza raccomanda concentrazione sino all’ultima giornata, assicurando che le voci sul destino di alcuni dei protagonisti di questo esaltante cammino non presentano alcun risvolto concreto.

"In queste ultime settimane il campionato prodigioso della Vigor è passato quasi in secondo piano - rimarca Moroni -. Penso ad esempio alle voci su un addio del mister o di qualche giocatore a fine stagione. Chi spicca e raggiunge risultati importanti finisce sotto i riflettori, nulla di più ovvio, ma non c’è alcuna trattativa sotto traccia, siamo concentrati su questo campionato e lo saremo fino alla fine - conclude il d.s. di Senigallia -. Se vogliamo focalizzarci su altro, facciamo i complimenti alla nostra Juniores che oggi pomeriggio potrebbe vincere il campionato ed accedere alle fasi nazionali, un traguardo storico per la nostra società".

Nicolò Scocchera