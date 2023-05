Mosconi, solo la vittoria

Quattro secondi alla fine, Luciana Mosconi avanti di 1 dopo un match ad inseguire anche sotto di 13 nel secondo periodo, Imola spende il fallo per fermare il cronometro su Ciribeni, che segna solo il secondo libero portando comunque i suoi sul 76-74. Sembra comunque fatta perché mancano appena 3 secondi e la Virtus è costretta a rimettere dal fondo: invece il capitano imolese Galassi dopo aver ricevuto palla, avanza qualche metro arrivando fino a quasi metà campo ma quando ha ancora i piedi nel parquet difensivo scaglia un’autentica preghiera che si infila di tabella a canestro, decretando la vittoria ospite 76-77 proprio mentre suona la sirena. "Siamo un grande gruppo, non abbiamo mai mollato, è una vittoria meritata", spiega il capitano imolese, ma per tutti i tifosi dorici sarà difficile togliersi dagli occhi quel pallone che entra spegnendo, almeno temporaneamente, il sogno B Elite per la Luciana Mosconi, beffata a un passo dal traguardo. Domani però la squadra di Coen, ancora senza Panzini, dovrà resettare l’incredibile beffa di lunedì sera al PalaRossini: con la serie sul 2-2, il match delle 20.30 di giovedì al PalaRuggi, sarà un dentro o fuori senza un domani.

Andrea Pongetti