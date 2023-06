Moto, buon esordio per il baby pilota Mattia Giraldi

OSIMO

Un ottavo posto all’esordio. L’ha colto il giovane pilota osimano Mattia Giraldi nel campionato Italiano velocità Junior partito a Ortona sul circuito internazionale d’Abruzzo. Il pilota senza testa ha gareggiato nella categoria Ohvale GP-0 110, quella per intenderci appena sopra le minimoto, con il nuovo team WE RACE-SM Pos Corse. Per l’undicenne pilota di Campocavallo sono stati mesi di avvicinamento durissimi per l’ambientamento nella nuova categoria con tanto di stage anche all’estero. I tecnici del team stanno facendo infatti affinare a Mattia i segreti, le astuzie e le potenzialità della nuova moto. Nella prima gara il giovanissimo osimano ha affrontato una competizione con altri quindici piloti facendo registrare il quinto tempo nelle qualifiche. Poi in gara ha pagato l’emozione del debutto con due partenze lente chiudendo rispettivamente in ottava e settima posizione raccogliendo 17 punti e la top ten in classifica generale con l’ottavo posto. Una prima uscita che ha fatto evidenziare ai suoi tecnici ottimi margini di miglioramento che lasciano ben sperare per i prossimi appuntamenti. Magari sin dalla seconda gara stagionale. Prossimo impegno in Umbria all’autodromo di Magione l’11 e 12 giugno.