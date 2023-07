MyCicero Senigallia, addio a Duran e D'Avanzo, ringraziamenti per la professionalità

Sarà una MyCicero ambiziosa ma senza due dei perni della scorsa stagione. In vista del prossimo torneo di serie B la società senigalliese ha ufficializzato l’addio a Mariana Duran e Andreana D’Avanzo, giocatrici che hanno dato un contributo fondamentale al quarto posto e alla finale play-off del torneo 2022-23, in cui Senigallia ha riassaporato il sogno della serie A2 prima di perdere la finale col Campobasso. La società tiene a ringraziare le due atlete per la grande professionalità mostrata oltre al rendimento sempre elevato, con Duran, nazionale venezuelana, che si è rivelata una delle migliori giocatrici viste a Senigallia negli ultimi anni, per leadership in regia e talento offensivo, risultando spesso immarcabile. D’Avanzo invece è stata una garanzia sia in attacco che per il suo contributo difensivo: entrambe alla prima, e unica, esperienza nelle Marche, sostituirle non sarà di certo facile.