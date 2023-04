MyCicero Senigallia in finale per la A2

Impresa della MyCicero Senigallia che domenica ha violato il parquet di Civitanova battendo la Feba 61-59 aggiudicandosi la serie della semifinale play-off di serie B femminile. La squadra di coach David Luconi è così in finale per la promozione in serie A2 dove affronterà il Campobasso, vittorioso in due incontri sul Perugia. Una serie bellissima e di grande equilibrio non poteva che terminare con un’altra partita che ha lasciato col fiato sospeso: dopo aver vinto gara 1 63-58 in casa, la Feba si presentava da favorita davanti al pubblico amico nonostante il ko in gara infrasettimanale a Senigallia 53-50, ma nella decisiva gara 3 Duran ha fatto la differenza. Un canestro del playmaker della nazionale venezuelana a un solo secondo dal termine ha deciso la partita e la serie. Una rimonta epica dalla MyCicero, che era sotto di 19 punti alla fine del terzo periodo (51-32) in una gara che aveva preso una piega a senso unico: o meglio sembrava averla presa perché dal 51-32 Senigallia ha piazzato un parziale di 29-8, trascinata dai 26 punti della solita immensa Duran ed ora è in finale. Gara 1 sabato 29 aprile a Campobasso, giovedì 4 maggio la gara 2 a Senigallia e gara 3 di nuovo a Campobasso il 7 maggio.

Andrea Pongetti