MyCicero, sfida contro Civitanova

SENIGALLIA

La MyCicero Senigallia vince la gara 2 e ora oggi, alle 18 a Civitanova, si giocherà nella decisiva gara 3 la qualificazione alla finale play-off di serie B femminile di basket, per la promozione in serie A2. Le senigalliesi al PalaPanzini giovedì sera si sono imposte in un match tiratissimo per 53-50, pareggiando la serie dopo la sconfitta a Civitanova di domenica scorsa, per 63-58. Due gare sul filo dell’equilibrio, con Senigallia a lungo avanti in trasferta prima di venire battuta in gara 1 e autrice di un’autentica impresa invece in gara 2: prima di cadere giovedì al PalaPanzini infatti la Feba era imbattuta nel 2023. La seconda finalista del girone marchigiano di serie B si conoscerà oggi, quando si tornerà al palasport di Civitanova Alta per la bella delle 18, sesto confronto stagionale tra Feba e MyCicero: in finale c’è già il Campobasso, che ha eliminato Perugia nell’altra semifinale. A.P.