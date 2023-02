Napoli amara per il Chiaravalle

Woman Napoli 2, TB Marmi Chiaravalle 0. È l’amaro verdetto che vede la squadra napoletana fermare la lunga scia di risultati positivi (dieci consecutivi) della formazione chiaravallese. Doppia sconfitta per le marchigiane per mano delle campane: la prima in Coppa Italia (2-0), la seconda in campionato (4-2). Le rosanero, ultimo insuccesso datato 6 novembre 2022, ritornano dal doppio appuntamento di Napoli con le ossa rotte: fuori dalla Coppa Italia e giù dal secondo gradino del podio, spodestate proprio dalle partenopee. Nella 17° giornata di campionato, in campo una TB Marmi che grida vendetta. La squadra marchigiana inizia con il piede giusto: fa girare molto la palla e le maggiori occasioni le hanno proprio le rosanero, prima con Nicoletti Pini poi con un gran tiro dalla distanza di capitan Magnanti, che però si stampa sulla traversa. Il Napoli risponde portandosi sul doppio vantaggio. Accorcia il Chiaravalle grazie a un calcio di rigore (Blanco 2-1), ma le padrone di casa allungano di nuovo prima di andare negli spogliatoi. Nella ripresa la squadra di mister Nicolò Molinelli è costretta sin dai primi minuti a premere sull’acceleratore e la tattica funziona, con Blanco che sigla il 3-2. La TB Marmi ritorna in gara e le pantere sembrano crederci, continuando ad attaccare a pieno organico. Nicoletti Pini ha più volte l’occasione per pareggiare i conti, ma l’estremo difensore avversario ci mette sempre una pezza. Negli ultimi tre minuti le rosanero si giocano il tutto per tutto con il portiere in movimento, ma le napoletano fanno ottima guardia e a dieci secondi dalla fine chiudono i giochi segnando il 4-2 finale.

a. m.