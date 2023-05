Nel derby pugliese stravince il Cerignola

L’andata del primo turno nazionale dei play-off ha regalato non poche sorprese: a cominciare dall’Audace Cerignola, che continua a stupire liquidando con un netto 4-1 il Foggia nel sentitissimo derby (reti di Achick, doppietta di Sainz Maza e D’Ausili per i padroni di casa, Bjarkason per gli ospiti.

La Virtus Verona blocca il Pescara sul 2-2-dopo essere stata in vantaggio di un gol fino a dieci minuti dal termine della gara (Danti e Casarotto per gli scaligeri, doppietta di Delle Monache per i biancazzurri). Risultato per certi versi clamoroso a Gubbio, che regola il ben più quotato Entella per 2-0 con i gol di Bulevardi e Di Stefano, ipotecando così la qualificazione al turno successivo. Male anche il Vicenza dell’ex Rolfini, che esce sconfitto per 2-1 dalla trasferta contro la Pro Sesto, che si impone per via dei gol di Capelli e Sala: di Ierardi invece i gol dei biancorossi. Una fase nazionale che continua quindi sulla stessa scia di quella vista ai gironi, con molti pronostici sovvertiti. Le gare di ritorno sono previste per lunedì 22 alle 20:30, con il sorteggio che è previsto per martedì 24.

Per l’Ancona non sarà una passeggiata sul lago di Como, in quanto dovrà vincere con il minimo scarto per poter passare il turno. Considerando i risultati che sono maturati sui campi dove si stanno disputando i playoff di serie C, l’Ancona può ritenersi abbastanza soddisfatta, riuscendo comunque a tenere testa a un’avversaria più blasonata. Il risultato è ancora in bilico per i biancorossi che possono tentare l’impresa.

Gianmarco Minossi