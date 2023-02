"Nel finale ho rischiato un attacco di cuore"

Il primo a presentarsi in sala stampa è il presidente e patron Tony Tiong, felice come un bambino a Natale, raggiante per il successo dei biancorossi: "Sono molto felice per questo risultato – attacca mister Tiong –, ma negli ultimi minuti ho davvero rischiato un attacco di cuore. Con i nuovi arrivi in campo ho visto una squadra più forte di come l’avevo lasciata, specialmente con Melchiorri che fa gol straordinari". Il patron prosegue sul futuro: "Il nostro obiettivo è crescere passo dopo passo, dunque resta lo stesso di sempre, ma battendo Cesena e Reggiana e giocando partite come questa possiamo ambire a fare di più, a una classifica migliore. Resterò qui per qualche giorno, per il centro sportivo stiamo discutendo gli ultimi dettagli da mettere in chiaro, penso che in un paio di mesi riusciremo a chiudere l’accordo. Ai tifosi dico grazie mille per aver supportato in questo modo la squadra, spero di vederne anche di più quando giocheremo contro il Cesena. E adesso pensiamo a festeggiare questa vittoria". Gianluca Colavitto si presenta in sala stampa ancora una volta senza voce. Stavolta è difficile fare il pompiere e smorzare gli entusiasmi: "Era questo il piano partita, abbiamo avuto un inizio partita importante, in cui prima del loro gol avremmo potuto passare in vantaggio con sviluppi di azioni in cui invece non siamo riusciti a segnare. Poi il loro gol su palla inattiva e il nostro pareggio. Ma la Reggiana per noi valeva il Montevarchi o il San Donato, nel senso che dovevamo fare esattamente quello che abbiamo fatto. Negli ultimi minuti mi sono anche arrabbiato, ma alla fine queste sono le partite e le vittorie del gruppo, e devo ringraziare i ragazzi per quello che ci stanno dando. Nei prossimi giorni metterò il focus sugli ultimi dieci minuti, non sulle palle gol sprecate". Non è stato facile andare subito sotto, ma l’Ancona ha reagito da grande squadra: "Sono segnali importanti che fanno ben sperare. Avevo fatto una scommessa con i ragazzi: avevo detto loro che se avessimo vinto avrei lasciato loro il martedì libero ma loro a fine partita mi hanno detto che martedì si vogliono allenare". Una grandissima Ancona? "Sì, se guardiamo al fatto di aver vinto contro la Reggiana. Però non siamo stati tanto bravi come in altre circostanze, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A caldo dico che la gestione dell’ultimo quarto d’ora andava fatta meglio e su questo lavoreremo per cercare di soffrire meno".

Giuseppe Poli