"Nessuna rivalsa, volevo tornare ad Ancona". Colavitto detta la linea: "Ricompattiamoci"

"Con l’Ancona voglio la serie A. Senza neanche passare dalla B". In questa boutade di Colavitto, che lui stesso specifica essere una battuta, ci sono tutta la voglia, tutto l’entusiasmo, la determinazione con cui il mister di Pozzuoli s’è presentato a questo secondo incarico in casa biancorossa.

Ieri pomeriggio al Del Conero la sua prima conferenza stampa, l’inaugurazione ufficiale del Colavitto-bis, la presentazione del diesse Francesco Micciola e poi la raffica di domande cui è stato sottoposto Colavitto che sin da oggi, in campo contro l’Arezzo, avrà il compito di far cambiare marcia all’Ancona.

"Benvenuto al mister – ha attaccato il diesse –. Sono sicuro che ci porterà quell’energia e entusiasmo di cui abbiamo bisogno. Grazie a Donadel per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi. Si volta pagina, si riparte da zero. C’è un gruppo che ha perso un po’ di fiducia e di autostima, sta al mister con il suo lavoro riuscire a rigenerarlo. Colavitto è stata una scelta fortemente voluta dalla società. Ho tanta responsabilità, me la sento addosso, c’è una squadra che ha bisogno di coraggio, fiducia e autostima, sono convinto che possa fare meglio e di più".

Quindi è stato il turno di Gianluca Colavitto. Che ha cominciato dalla chiamata per tornare ad allenare l’Ancona: "Siamo professionisti, conosciamo le dinamiche di questo mondo. C’era questa possibilità di tornare, ho declinato altre situazioni, Ancona è lo step che voglio. Sono rientrato nello spogliatoio ed è come se non ne fossi mai uscito. Sensazioni che solo un allenatore può provare. Ringrazio la proprietà che mi ha rinnovato la fiducia".

Ancora sulla chiamata: "Non ho sensazioni di rivalsa, posso citare una massima di Kennedy: perdona i tuoi nemici ma ricordati i loro nomi. Sono chiamato a rispondere anche alla mia coscienza, che mi diceva di tornare ad Ancona per fare il lavoro più bello del mondo, per cercare di trasmettere il massimo ai ragazzi".

Sulla squadra che ha trovato: "Ringrazio i ragazzi per l’accoglienza, ho stretto la mano a tutti, li ho chiamati subito tutti per nome, quelli che c’erano anche lo scorso anno e quelli che ho incontrato ieri. I risultati della squadra fatti finora non li commento, adesso quello che conta è il presente. E il futuro".

Squadra più forte della scorsa stagione, come dice Micciola? Ecco ancora il mister: "So come lavora il direttore, se lo ha detto è perché ne è convinto. Ma i ragazzi vanno allenati, molti finora li ho solo visti in televisione ma già dal primo allenamento su alcuni di loro penso di essermi sbagliato. Ho avuto sensazioni positive". Sulle condizioni della squadra: "Domanda da rivolgere ad Alberto Virgili".

La conclusione sulla sua missione e sulla chiacchierata con mister Tiong: "Il presidente mi ha dimostrato ulteriormente il suo valore umano. Per lui, per Roberta Nocelli e per la società darò tutto me stesso. Ma il calcio non è una scienza. E’ un momento molto delicato, i numeri li guardo e sono una cosa molto seria. Dobbiamo veramente ricompattarci tutti per riportare la barca dove va portata".

Giuseppe Poli