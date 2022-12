Nocelli: "Siamo forti, ma mi aspetto di più"

Ancona al traguardo di fine 2022 settima in classifica con gli stessi punti dello scorso anno. Il bilancio delle prime venti partite di campionato, ma non solo, lo traccia l’amministratore delegato e direttore generale biancorosso, Roberta Nocelli.

Direttore, qualche giorno di stop per ricaricare le batterie?

"Per forza, era necessario, vengo da un anno e mezzo molto impegnativo per tanti motivi". Ancona settima con gli stessi punti dello scorso anno: soddisfatta?

"Sì, se consideriamo la rivoluzione estiva e il numero di infortuni che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora, tutti infortuni di campo o nati da scontri di gioco. Non siamo molto fortunati, il mister spesso non ha avuto la possibilità di scegliere e questo ha cambiato tante cose. Siamo in linea con gli obiettivi. E adesso sta per ricominciare un altro campionato, con avversari che ci hanno studiato e che si rinforzeranno con il mercato".

Ma lo farete anche voi, no? Vedremo un’Ancona più forte, a fine gennaio?

"Il direttore sportivo Micciola farà le sue scelte. Per rinforzarci, certo, ma non siamo scarsi. Servono elementi che ci permettano continuità di risultati".

E’ un campionato molto diverso da quello dello scorso anno.

"Molto più equilibrato. L’Ancona non ho trovato squadre che l’abbiano messa sotto. Spesso siamo stati artefici del nostro destino, con errori o disattenzioni che ci sono costati un pari o una sconfitta. Quattro o cinque punti ci mancano di sicuro".

Ci sono molte squadre raggruppate nella zona medio-alta della classifica: sarà così anche alla fine o i distacchi aumenteranno?

"Potrebbe essere così fino alla fine. Ma in tutto questo mi aspetto molto di più da noi, anche per il fatto che andremo sul mercato in virtù degli infortuni".

Il Del Conero è tornato a essere un fortino. E l’Ancona, nel girone di ritorno, affronterà in casa Reggiana, Entella e Cesena. Cosa potrebbe significare?

"Dipenderà molto dal momento in cui le incontreremo. Abbiamo avuto risultati altalenanti, in generale, ma in casa molto confortanti, dove ci siamo ripresi quello che è il nostro. Mi auguro di affrontarle quando saremo in fiducia e che entrambe le squadre abbiano tantissima fame, per lo spettacolo e le emozioni, al di là del risultato".

Quali sono gli aspetti positivi da sottolineare di queste prime venti partite e quali quelli meno positivi?

"Di positivo c’è tanto: il primo aspetto è fondamentale, l’Ancona non ha subito il gioco o la supremazia di nessuno. Anche con le squadre che sono sopra di noi s’è sempre comportata bene. Poi c’è l’aspetto di aver mantenuto gli stessi punti dello scorso anno, facendo meno gol ma privi di Spagnoli nelle ultime partite. Siamo comunque l’attacco migliore del campionato. E abbiamo subito anche meno gol dello scorso anno. Di negativo ci sono i tanti infortuni che, insieme alle squalifiche, hanno frenato il rendimento della squadra. E la valanga di cartellini".

I tifosi anche in trasferta vi fanno sentire sempre la loro vicinanza. Certo che vincere qualche partita in più vi permetterebbe di avere più gente allo stadio.

"Una parte di pubblico è molto umorale, ma questa è una cosa diffusa, che non appartiene solo a noi. Ci può stare. Certo, con qualche vittoria di fila in più cresce l’entusiasmo ed è giusto che sia così. Ma i nostri tifosi vanno sempre ringraziati: in tanti a Siena, di pomeriggio, il 23 dicembre. Sono poche le società che hanno un seguito del genere".

Settore giovanile: il lavoro procede secondo le vostre aspettative?

"Assolutamente sì. E’ la condivisione di un percorso. Il lavoro che va fatto adesso è quello di conferma. Ci sono ragazzi molto interessanti che sono entrati a far parte della famiglia dell’Ancona e dobbiamo investire sul loro futuro, fissare degli obiettivi e avere la garanzia di farli crescere con noi".

Giuseppe Poli