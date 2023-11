"Noi a Ferrara andiamo per vincere. Non giochiamo per il punticino"

A Ferrara per vincere, ma con il massimo rispetto per la Spal, la sua storia, il suo blasone, l’esperienza e la caratura dei suoi giocatori. Così il comandante Colavitto si appresta ad affrontare il match di oggi pomeriggio, da cui vuole ottenere un risultato che dia continuità a quanto fatto in queste cinque giornate.

A Ferrara per vincere, mister? "Sempre. Ogni partita deve essere giocata per quello, non si gioca per il punticino, sempre per i tre punti".

Sarà un test significativo per capire la sicurezza che sta acquisendo la squadra?

"Ho preparato la squadra per non cadere nel tranello, perché affronteremo una signora squadra, se a Ferrara ci fosse stato il Cesena avrei detto che aveva una delle partite più difficili. Dunque per noi affrontare la Spal in una situazione così complicata rappresenta un tasso di difficoltà esagerato. I ragazzi sanno chi incontrano, ho massimo rispetto sia dei calciatori, sia del club, sia del mister, Colucci, che conosco e che so essere uno dei più preparati".

Come avete preparato la sfida?

"Stiamo mettendo in campo sempre più concetti, i ragazzi sono recettivi e stanno facendo sempre più allenamenti insieme, sempre per migliorare, crescere, avere più certezze in campo e soffrire meno la partita. E mi auguro che saremo anche aiutati dal nostro pubblico".

E’ stato più facile lavorare in settimana dopo la terza vittoria consecutiva in casa?

"Le vittorie sono sempre ben accette, si vive per quello, sono un fattore sempre positivo. Ma c’è anche dell’altro: ci stiamo allenando sempre più insieme, ragazzi presi dal lavoro stanno migliorando. Prima riusciremo ad arrivare alla zona salvezza e meglio sarà per tutti. Poi il sogno resta quello di vincere sempre". Come sta Spagnoli?

"Non dovrebbero esserci problemi per schierarlo a Ferrara". Cosa teme di più di questa Spal? La voglia di riscatto, l’esperienza, la classe di alcuni elementi?

"E’ una società che ha blasone, una squadra organizzata, con giocatori forti, che sta attraversando un momento negativo. Noi dobbiamo andare lì con la convinzione di poter fare un risultato importante. Maistro e Antonucci sono giocatori che rappresentano un lusso per la Lega Pro".

Rivedremo un’Ancona che lascia l’iniziativa all’avversario? "Dipende dai momenti di una partita, dal motore della squadra avversaria. Noi comunque scendiamo in campo sempre con l’idea di rubare palla, tenerla e leggere le situazioni in campo".

Qual è il suo punto di vista a un mese dal suo ritorno in panchina?

"Quest’organico ha mostrato subito di avere una fisionomia di squadra, e ho visto i ragazzi crescere sempre. E’ tutto positivo quello che stiamo vivendo attualmente".

