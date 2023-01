Non c’è solo Barontini, la Bancolini è super

Fine settimana emozionante e da primati quello scorso al PalaIndoor. "È stato bello tornare alle gare questo weekend in occasione del Memorial Alessio Giovannini. Partenza dai blocchi da rivedere, ma un esordio che mi fa ben sperare per i miei 800m". Parole scritte sui social da Simone Barontini che non sbaglia la prima del 2023. Seppur in un 400, non la sua specialità, ha fatto divertire sabato il pubblico accorso nell’impianto dorico con una rimonta da applausi nel Memorial Giovannini. L’ottocentista delle Fiamme Azzurre, settimo agli Europei di Monaco, sfodera un super finale in rimonta sulla pista dei suoi allenamenti e sigla il personale con 47.00 al rientro da un raduno in Sudafrica, meglio di quanto fatto all’aperto su questa distanza nel 2019 (47.20) e oltre un secondo di progresso sul personale indoor (48.06 nel 2020). Barontini, cresciuto nella Stamura e allenato da coach Fabrizio Dubbini, supera Riccardo Meli (Fiamme Gialle, 47.38) e Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco, 47.53). A proposito di Stamura e Dubbini applausi e primato l’indomani per Virginia Bancolini che riesce a migliorare il limite regionale under 20 dei 1500 metri al coperto: 4’39’’32 il crono per la fanese della Sef Stamura Ancona, in grado di superare dopo 26 anni il tempo di 4’44’’58 realizzato dalla jesina Simona Santini il 25 gennaio del 1997.

Un nuovo exploit della giovane allenata proprio da Dubbini, nella scorsa stagione campionessa italiana degli 800 allieve. Nello sprint è ancora Pagliarini il nome da record. Stavolta l’impresa porta la firma del 15enne Francesco che sfreccia in 6’93 sui 60 metri e demolisce il primato marchigiano under 18. L’allievo dell’Atletica Fano Techfem, bronzo tricolore cadetti l’anno scorso, riceve a bordo pista l’abbraccio della sorella Alice, protagonista sabato della migliore prestazione italiana di categoria. E anche in questo caso cade una prestazione storica, il 6’98 di Marco Ravagli ottenuto 22 anni fa, il 3 febbraio 2001, per la gioia del papà-coach Andrea e della mamma ex velocista Mita Delia. Tanti i risultati di spicco: nei 1500 al maschile è secondo lo junior Filippo Sanna (Sef Stamura) che in 4’02’’44 si migliora di oltre un secondo e mezzo, quarto l’altro stamurino Mattia Franchini (4’03’’20). Nei 400 ottava Sofia Scorcelletti (Sef Stamura) con 58’81, mentre nei 60 femminili cresce Giada Bernardi (Sef Stamura Ancona) in 7’80. Nel meeting giovanile del mattino, tra i cadetti vince nel peso Leonardo Drachuk (Sef Stamura Ancona, 11.14). Per la categoria ragazzi nell’alto Francesco Tronelli (Sport Atl. Fermo) eguaglia il primato regionale under 14 con 1.60.