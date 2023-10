"Non c’è stata la prestazione. Con la Vis Pesaro serve la svolta"

"L’Ancona non ha giocato bene. Nel finale ha mostrato qualcosa, con un forcing che non è andato a buon fine, ma nel complesso la prestazione non c’è stata": ad analizzare la sconfitta contro il Pineto che è costata all’Ancona l’eliminazione dalla Coppa Italia, è Massimo Paci, allenatore ed ex difensore dorico (che vanta anche un lungo passato in Serie A, ndr) tra il 1997 e il 2000, presente mercoledì scorso al Del Conero: "Non credo che i biancorossi abbiano sottovalutato la coppa, sono tutti professionisti, a cominciare dall’allenatore: è normale che quando vengono impiegati giocatori che non giocano mai non arrivino i risultati, perché sono più indietro di condizione rispetto ai loro compagni titolari. Credo che per le prossime occasioni questo sia un fattore che vada preso in considerazione".

Forse gli ingressi di Cioffi e Spagnoli sono arrivati troppo tardi?

"Sicuramente quando sono entrati loro l’Ancona ne ha guadagnato in termini di vivacità, ma il calcio è strano, non c’è mai la controprova che sarebbe potuta andare diversamente. Non mi permetto di giudicare le scelte di Donadel".

Come valuta queste prime uscite stagionali dell’Ancona?

"E’ una squadra alla ricerca di una propria identità, non ha ancora raggiunto uno stato ottimale, né fisico, né tattico. Non credo che quella vista finora sia la squadra che voglia il mister, una formazione che finora non brilla per continuità nelle prestazioni. L’Ancona è ancora un cantiere aperto, con un allenatore nuovo che deve avere il tempo di sistemare la squadra. Sicuramente sta cercando di impostare un gruppo secondo un dettame tattico importanti: è un allenatore che chiede molto ai suoi giocatori, ma acquisire certi meccanismi richiede tempo. Potenzialmente è una squadra da posizioni di alta classifica, ma c’è bisogno di tanto lavoro".

Il derby di domenica contro la Vis Pesaro può già rappresentare un potenziale spartiacque per la stagione dell’Ancona?

"Sicuramente è vietato sbagliare, però credo sia ancora presto per parlare di spartiacque. Bisogna vedere se la squadra inizierà un percorso all’insegna della continuità, che sarà importante non interrompere. Dopo dieci giornate, l’Ancona ha l’obbligo di dare una svolta al proprio campionato". Parola di Massimo Paci, uno che di Serie C se ne intende e che da queste parti ha lasciato un buon ricordo con quella memorabile promozione in Serie B nel 2000.

Gianmarco Minossi