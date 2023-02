Non c’è un ammazza campionato Nove squadre nel giro di 8 punti

Nove squadre nel giro di otto punti a sette giornate dalla fine. L’Eccellenza non ha ancora un vero e proprio padrone. La capolista Atletico Ascoli ha frenato e non da domenica, dove ha rimediato tre sberle dall’Atletico Gallo, sconfitta come era successo anche un mese fa a Fossombrone. Nelle ultime cinque partite Minnozzi e compagni hanno raccolto solo cinque punti, rischiando nel precedente turno con l’Osimana in casa (giallorossi ripresi solo in pieno recupero da un eurogol di Filiaggi) e con la sola vittoria conquistata contro il Porto Sant’Elpidio, ultimo. La protagonista del massimo campionato regionale è sicuramente la lettera x. Domenica sono usciti cinque pareggi, nel precedente turno sei. Ma c’è anche chi vince e chi perde. Detto del Gallo che ha cantato tre volte contro la capolista, il tonfo pesante di due giorni fa è stato sicuramente quello della Jesina che ha subito quattro reti, in casa, dal Chiesanuova. A questi ultimi il Carotti porta davvero fortuna. Otto mesi fa nello stadio jesino conquistarono l’Eccellenza ai danni dei Portuali, domenica hanno fatto capire che l’Eccellenza dalle parti di Treia se la vogliono tenere stretta e magari senza passare dagli spareggi. Dove per ora, per quelli promozione, sono fuori Jesina e Osimana. Se la domenica di Iori e compagni (il bomber dei leoncelli ha salutato per ora anche la vetta della classifica cannonieri dove è salito da solo Tittarelli del Chiesanuova con il gol dell’ex del provvisorio 1-3) è da dimenticare, non è sicuramente da ricordare per i giocatori di Mobili che non sono andati oltre il pari, in casa, contro il Fabriano Cerreto. Ennesimo pareggio per l’Osimana, il secondo di fila invece per un Fabriano Cerreto che respira, alla fine di "una buona prestazione - il pensiero di mister Destro -. Il pareggio colto a fine primo tempo ci ha dato sicuramente fiducia, anche se siamo stati poco lucidi nella ripartenze". Giornata da dimenticare, per il risultato, anche per il Castelfidardo, alla seconda sconfitta consecutiva, chiamato all’ostica trasferta di Fossombrone senza Ristovski e Braconi. Recriminano i biancoverdi per l’arbitraggio, per un presunto rigore non fischiato per fallo su Pasquini sullo 0-0. "Dispiace perdere così perché la squadra è stata bene in campo" chiosa mister Giuliodori. Nel pantano - scenario simile un po’ ovunque in una domenica di pioggia - de Le Fornaci non va oltre il pari il Marina (contro l’Urbino) che allunga la striscia positiva (quattro risultati utili consecutivi), ma la squadra di Giorgini, penultima, per continuare a sperare è condannata a vincere ogni domenica. A partire dal prossimo derby, quello di Jesi.