"Non si può preparare qui un mondiale: è da rifare"

Fa caldo, e non solo per il meteo, sulla pista Italico Conti di Ancona. Stavolta ad alzare la voce è l’allenatore storico di Simone Barontini, Fabrizio Dubbini, che riprende le osservazioni fatte alcune settimane fa dal campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. Gimbo, a pochi giorni dal debutto stagionale in gara preparato quasi sempre al coperto sulla pista del PalaIndoor, si era espresso così. "La pista all’aperto è molto dura e rovinata e non voglio rischiare di avere problemi – aveva spiegato Tamberi – così abbiamo deciso finché si può di sfruttare il PalaIndoor, grazie alla Fidal". Ora interviene anche coach Dubbini sull’argomento. "Riprendendo un po’ le osservazioni fatte da Tamberi sulla pista dei Conti facciamo in questo momento difficoltà a preparare un mondiale ad Ancona (l’appuntamento di agosto a Budapest dove oltre a Tamberi nell’alto vorrà essere protagonista anche Barontini sugli 800 metri, ndr). La pista non ne vuole più, doveva essere programmata per il rifacimento, ma tuttora è così e, al di là della disponibilità dei gestori degli impianti, che su questo non ci sono dubbi, però l’impianto non è idoneo a una preparazione per un mondiale. Tra l’altro oltre a Barontini sto preparando anche la junior Virginia Bancolini per l’Europeo che ci sarà a Gerusalemme, ma si fa difficoltà perché la pista è diventata una fonte di infortunio. Tamberi tra l’altro è riuscito a farsi portare delle stuoie, messe agli 80 metri e al di sopra della pista per garantire un’elasticità e una protezione maggiore, ma a noi che utilizziamo la pista e l’anello per intero non ci può bastare". Insomma servono interVenti di manutenzioni urgenti. "‘Manutenzione e idoneità indispensabili per un impianto con atleti di questo livello. Non voglio fare polemiche, ma c’è addirittura un assessore per l’Ancona, però ci sono degli sport che stanno ben al di sopra della serie C e che attualmente meritano un’osservazione maggiore". In attesa Barontini svolgerà in queste settimane un ritiro in altura a St. Moritz, fuggendo così dall’afa, e non solo, di Ancona. ‘’Baro’’ ha raggiunto la Svizzera direttamente dalla Normandia dove venerdì ha gareggiato nel meeting francese di Sotteville-lès-Rouen non completando però la competizione. Il dorico delle Fiamme Azzurre - salito più volte sul podio ultimamente in gare internazionali - si è fermato ai seicento metri in una serata da dimenticare. Negli 800 non completati da Barontini la vittoria va allo spagnolo campione europeo indoor Adrian Ben (1:44.98), con quarto posto per Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro, 1:45.90) a un paio di decimi dal primato stagionale di 1:45.69.