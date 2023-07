"Nonni&Nipoti a Falconara: mille invadono la città per una grande festa!"

Oltre mille atleti pronti ad invadere il centro di Falconara per una grande festa di sport e di popolo. Quello sportivo e non, legato da un nastro tricolore che unisce le varie generazioni. È la ‘Nonni&Nipoti’, l’evento podistico amatoriale che, dopo la pandemia, tornerà stasera alle 20 lungo via Bixio. Decima edizione per questa manifestazione benefica, appuntamento irrinunciabile dell’estate falconarese organizzato dal Gruppo Amici per lo Sport con la cooperazione del Comune di Falconara, il sostegno dell’Università Politecnica delle Marche, di tante realtà sportive, commerciali e il patrocinio della Regione. Scarpe allacciate e pronti alle iscrizioni per le 16, quando apriranno gli stand di piazza Mazzini. Ai partecipanti sarà consegnata una sacca con acqua, gadget e buoni spesa del Sì con Te. Tutt’attorno, in centro, ci saranno giochi, musica e intrattenimento con Salvatore Fratello, Anismile Show e Cartoon Parade. Tra gli stand anche quello dell’Univpm dedicato all’intelligenza artificiale con l’ingegnere Lorenzo Di Carlantonio e alla robotica con il professore David Scaradozzi e l’ingegnere Daniele Costa, nonché dell’Ast di Ancona con la Croce Rossa Italiana per promuovere la cultura della prevenzione. Start alle 20, dall’inizio dell’isola pedonale e percorso di un chilometro e mezzo su via Bixio verso sud. A tenere a battesimo i partecipanti, con il sindaco Stefania Signorini, l’assessore allo Sport Raimondo Baia e Diego Cardinali del Gas, ci saranno anche i campioni paralimpici Assunta Legnante (con il coach Roberto Minnetti) e Matteo Giambartolomei, oltre a Fabrizio Fabretti, il ‘maratoneta del deserto’. Festa nella festa, la presenza di musica (Rimmel band fino a mezzanotte), cocomerata e lotteria. Prestare attenzione alla viabilità, che sarà rivoluzionata. Per parcheggiare resterà aperto il parco Kennedy.

Giacomo Giampieri