Nova Volley e il futuro "Puntiamo sulla qualità"

Se la passata stagione è stata un anno zero per il settore femminile della Nova Volley Loreto con la nuova direzione tecnica affidata a Simona Battistini e uno staff azzerato, per la stagione 202324 il lavoro va consolidato. "L’anno scorso la società ci ha chiesto di avviare un nuovo corso – dice Simona Battistini – introducendo nuove figure e, soprattutto, una nuova modalità di lavoro". I risultati hanno premiatocon la vittoria della Coppa Territoriale, la semifinale di 1’ divisione, le finali promozione giocate con i gruppi di 2’ e 3’ divisione. "Soprattutto – insiste Battistini che a Loreto ha giocato anche in A2 – abbiamo definito un percorso che ci ha portato a strutturare un certo tipo di lavoro a cui le ragazze non erano abituate e che ha dato dei buoni risultati e un’identità a tutti i gruppi creando quel senso di appartenenza che non deve mancare quando sei in una realtà come Loreto che ha grande tradizione pallavolistica, con una società sana".

La società neroverde sarà al via in tutti i campionati giovanili, con la Prima Divisione che punterà a salire in D guidata da capitan Margherita Marini, con la promozione in prima squadra di Sara Ambrosi, classe 2008 e per il resto l’ossatura è la medesima della stagione scorsa con le palleggiatrici Chiara Sannino e Chiara Ciullo, le opposte Giorgia Gioacchini e Grisilda Lako, le schiacciatrici Ludovica Ascani e Alice Attili, le centrali Rebecca Longhi, Eleonora Michelini e Sofia Tanoni, i liberi Maria Sbaffo, Nicole Granato alle quali si aggiunge anche Elena Vignoni che era nel gruppo della 2’ Divisione. "Lavoriamo poi sui gruppi giovanili con il contributo prezioso di coach Beatrice Rapari. Insieme accompagneremo la crescita di tecnici giovani che ci daranno una grossa mano in palestra perché, se i numeri crescono esponenzialmente grazie all’entusiasmo che si è ricreato, noi vogliamo strutturare un percorso qualitativo. La società ha poi accolto la nostra richiesta di rafforzare lo staff tecnico del gruppo S3 per i bambini e bambine dai 6 anni". Le strutture a Loreto non mancano. "Due impianti sportivi compresa la palestra pesi, due campi da beach volley, la palestra di via Bramante a un passo, una situazione logistica e tecnica difficilmente riscontrabile in altre realtà".

Realtà loretane che verranno presentate domenica 15 ottobre alle ore 17 al Palaserenelli per la presentazione della stagione sportiva con i gruppi maschili e la B.