Nuhu Shaibu, da Osimo Stazione alla Reggiana

Nuhu Shaibu è un nuovo giocatore della Reggiana. Il centrocampista, classe 2004, passa al club granata con la formula del prestito secco fino al 30 giugno, dopo essere stato visionato attentamente dallo staff tecnico emiliano durante la sosta invernale del campionato di Promozione. Lo comunica l’Osimo Stazione Conero Dribbling che si augura che gli emiliani decidano di riscattare Shaibu per la prossima stagione. In attesa la trattativa è stata portata a buon fine dal direttore sportivo biancoverde Massimo Minnozzi, che ha curato ogni minimo dettaglio insieme alla dirigenza della Reggiana. "Sono lieto di annunciare che abbiamo trovato un accordo con la Reggiana, che soddisfa entrambe le società - racconta Minnozzi –. Salutiamo un giocatore importante per la prima squadra, ma la nostra filosofia è quella di valorizzare i giovani e concedergli l’opportunità di spiccare il volo. Nuhu verrà aggregato alla Primavera 2 della Reggiana, un campionato prestigioso, dove potrà confrontarsi con realtà del calibro di Genoa, Parma, Brescia e tante altre". Non solo Shaibu. "Nuhu è stato visionato insieme ad Allswell Amoabeng, entrambi sono piaciuti. Nuhu ha collezionato diverse esperienze in prima squadra ed è più grande di un anno rispetto ad Allswell, fattore importante a questa età. Allswell ha fatto bella figura e verrà continuamente monitorato, da me, dai dirigenti granata e chissà, anche da altre importanti realtà".