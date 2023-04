Numana, torna la Conero Running: mezza maratona da "campioni"

La Conero Running mette in palio sempre titoli. Dal campionato italiano di mezza maratona master dell’anno passato al campionato Regionale individuale e di società master di quest’anno. Un’edizione 2023 - che si correrà fra sei giorni (il 23 aprile) - che torna alla sua dimensione piena e ormai ultradecennale di corsa per runners master, ma anche per i semplici appassionati. Resta però il valore sportivo, comunque, di buonissimo livello. Accanto alla tradizionale mezza maratona competitiva di carattere nazionale, con percorso omologato categoria Bronze sulla distanza dei 21,097 km, alla Conero Running si potrà tornare a correre anche nella Conero Ten, gara non competitiva per gli amanti della corsa sui 10 Km o partecipare alla Mini Conero, passeggiata non competitiva aperta a tutti, bambini, famiglie e nonni. In continuità rispetto alla passata edizione ritorna poi la Mini Numana Run, la corsa dedicata al mondo delle scuole. Tutti i bambini da 6 ai 12 anni potranno sfidarsi all’interno del Porto Turistico di Numana. Al villaggio della corsa poi ci saranno anche quest’anno i Cosplay per far sentire tutti dei supereroi. La Conero Running, gara nazionale Fidal da Numana a Porto Recanati, è organizzata dal Grottini Team e racchiude divertimento, sport, socialità, ma anche grande solidarietà con il binomio ormai consolidato con l’Ospedale Regionale pediatrico di Ancona. Un euro della quota di iscrizione sarà devoluto a sostegno della struttura pediatrica e dei suoi progetti. Il delfino "Salesino" sarà la mascotte della Conero Running e dell’Ospedale Regionale pediatrico di Ancona che accoglierà sul percorso i partecipanti di tutte le età. "Contando su una bella giornata di sole puntiamo ai 2.000 iscritti" dice Andrea Carpineti, vice presidente e curatore dell’organizzazione.