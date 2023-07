Nuoto, Europei juniores Ragaini e Principi super

Nuoto, due ori e due argenti per le Marche al campionato europeo juniores di Belgrado. Splendido exploit al campionato europeo juniores concluso domenica: due argenti individuali nei 200 stile libero e nei 400 stile libero e un oro nella staffetta 4x200 per Alessandro Ragaini, un dodicesimo posto in semifinale nei 200 rana e un oro nella staffetta 4x100 mista femminile per Lucia Principi. E’ un bilancio assolutamente lusinghiero per i nuotatori delle Marche, grazie ai risultati dell’atleta classe 2006 di Castelplanio tesserato per la Sport Village e della nuotatrice classe 2007 di Porto Potenza tesserata per la Nandi Ars Loreto. Entrambi sono stati protagonisti nelle gare individuali come in staffetta. Prima l’argento di Ragaini nei 200 stile libero, con 1’47”76, vicino al record italiano juniores e con la sesta prestazione assoluta stagionale, e poi l’argento nei 400 stile libero con 3’48”42; quindi il dodicesimo posto nei 200 rana per Lucia Principi con 2’30”51, terzo tempo relativo alle nate nel 2007. E poi le due medaglie d’oro in staffetta, la 4x200 stile libero maschile con Ragaini primo frazionista, e la 4x100 mista femminile con Principi che a rana ha spinto l’Italia a conquistare la finale, dove poi ha ceduto il posto a una compagna di squadra, premiata comunque con l’oro insieme a tutte le compagne che hanno nuotato la staffetta durante la competizione europea.