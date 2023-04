Nuoto, una generazione di fenomeni in vasca Sei marchigiani sognano il futuro azzurro

Ci sono sei nuotatori che rappresentano il futuro delle Marche del nuoto e che hanno conquistato medaglie agli ultimi Criteria, campionati italiani di nuoto di categoria. Di questi ben cinque riguardano la provincia di Ancona: sono Alessandro Ragaini, di Castelplanio e allenato da Andrea Cavalletti, tesserato per la Sport Village che fa base a Pesaro, Lucia Principi, Filippo Mazzieri e Matteo Busilacchi, che sono tesserati per la Nandi Ars Loreto e sono allenati da Giovanni Collini, e Caterina Caporaletti, chiaravallese doc che da questa stagione vive e si allena a Roma con la Canottieri Tevere Remo. In cinque hanno ottenuto a Riccione nove titoli italiani e diciassette podi sui diciotto marchigiani. Alessandro Ragaini ha spopolato, a Riccione, tre titoli italiani, sei podi: oro nei 200 stile libero juniores 2006 e record italiano di categoria con 1’45"42. Una generazione di fenomeni: Lucia Principi ha conquistato l’oro nei 100 rana juniores 2007 (1’07"60) e nei 200 rana (2’24"58) e poi il bronzo nei 200 misti (2’16"19). Caterina Caporaletti l’oro nei 100 rana ragazze 2009 (1’09"93) e nei 200 rana (2’31"61) e il bronzo nei 200 misti (2’20"31). E poi Matteo Busilacchi e Filippo Mazzieri: il primo ha ottenuto l’oro nei 200 dorso ragazzi 2008 (2’02"40) e negli 800 stile libero con record della manifestazione (8’13"26), il secondo ha conquistato l’argento nei 200 dorso juniores 2006 (1’58"36). A Riccione 18 nuotatrici delle Marche: Giada Del Medico, Gaia Giuliodoro, Martina Magnaterra, Serena Marconi, Federica Petrini, Lucia Principi e Ludmila Santini (Nandi Ars), Matilde Girelli, Martina Sacchini e Maria Vittoria Salvi (Vis Sauro), Izabel Ciucciomei, Caterina Lanza e Giada Tarterini (Vela Nuoto Ancona), Federica Iotcu, Matilde Ricci e Sofia Traini (Delphinia), Syria Medoro (Pool Sambenedettese), e Caterina Caporaletti (C. Tevere Remo). Al maschile 21 nuotatori: Lorenzo Coli, Diego Galeazzi, Valerio Lombardo, Morris Malatesta e Alessandro Ragaini (Sport Village), Eugenio Albini, Giovanni Filippini, Diego Molinari, Leonardo Posanzini e Cesare Venturini (Vis Sauro), Matteo Busilacchi, Filippo Mazzieri, Matteo Nasoni e Leonardo Ugolini (Nandi Ars), Emanuele Costanza e Stefano Traini, (Pool Sambenedettese), Davide Iachini e Riccardo Santini (Delphinia), Giacomo Cantarini (Blugallery), Lorenzo Stopponi (NS Marche) e Federico Mazzeo (Aurelia).

g.p.