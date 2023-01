"Nuova Florida-Vigor, gara difficile da decifrare"

di Nicolò Scocchera

Nessuno può entrare allo stadio eppure la Vigor non sarà sola. Una delegazione del tifo rossoblu è partita alla volta di Ischia per consegnare agli ultras locali i fondi raccolti a Senigallia in favore della comunità ischitana colpita dall’alluvione. Il ritorno dalla Campania però prevede una tappa: Ardea. La gara contro il Nuova Florida sarà a porte chiuse a causa di alcune criticità dell’impianto, ciò non basta a placare la passione vigorina. Nei pressi del "Mazzucchi" infatti i tifosi rossoblu cercheranno di sostenere la propria squadra.

"Una cosa del genere, nella mia carriera, non l’ho mai vista… Sono davvero incredulo – afferma mister Clementi –. Ritengo giusto partire da questo punto, l’amore della gente per questi colori, per la Vigor, per tutto ciò che rappresenta questa società supera la nostra immaginazione. Il nostro compito è far felice i nostri tifosi, è anche questo il senso dello sport, stavolta però la tattica e le questioni di campo devono lasciare spazio ad un’iniziativa così importante. Gli RdN sono andati ad Ischia per onorare un impegno sociale fondamentale che nobilita il nostro ambiente, poi si fermeranno ad Ardea e seguiranno, come potranno, la partita… Cosa posso aggiungere? Sono davvero una spinta in più per la Vigor".

Mister Aldo Clementi si sofferma anche sulle condizioni del gruppo. Il tecnico dovrà fare a meno di Lazzari, causa febbre, e Marini che sconterà la squalifica. Recuperati invece Perri, Kerjota, Sarti ed Olivi. "Sono sinceramente dispiaciuto per Lazzari, si è allenato benissimo in questi ultimi giorni – continua il mister rossoblu –. L’ho provato in settimana nel ruolo di trequartista ed i risultati sono stati eccellenti, questa febbre non ci voleva proprio. Il Nuova Florida è una squadra in salute, ma è un match difficile da decifrare, il loro cammino è stato altalenante". Mancherà anche Marini, ma Clementi ha fiducia nei suoi giovani: "Alex è un elemento imprescindibile, quasi impossibile fare a meno di lui, ma Rotondo è pronto a dar man forte a Magi Galluzzi. Ha ritrovato una buona condizione, è molto affidabile quindi non sono preoccupato".

Tra gli indisponibili c’è anche Luca Bartolini, un tasto dolente per il tecnico: "Ci affidiamo alle sensazioni di Luca, purtroppo i tempi di recupero sono indefiniti così come è difficile capire l’entità del problema – conclude il mister –. E’ un aspetto che mi rattrista molto perché credo tanto in Luca, oggettivamente i suoi problemi fisici continuano a tormentarlo".

Probabile formazione: Roberto, Bucari, Rotondo, Magi Galluzzi, Mori, Gambini, Baldini, Mancini, Kerjota, Pesaresi D., D’Errico.

Calcio d’inizio al "Mazzucchi" di Ardea alle 14.30, arbitra il signor Sciolti di Lecce.