Occhi puntati su Raffaeli

di Angelo Campioni

Un fine settimana con il botto per la Ginnastica Ritmica che alla Milli Gymnastika Arenasi di Baku andrà in scena con un appuntamento importante come la 39° edizione dei Campionati Europei.

La kermesse continentale si svolgerà dal oggi a domenica e sarà un importante banco di prova in vista dei prossimi Mondiali di Valencia (23-27 agosto 2023).

Un test importante lungo il cammino verso le olimpiadi francesi, che vedrà affrontarsi squadre e individualiste senior. Presenti 38 Federazioni e 313 ginnaste di cui 124 junior, 189 senior e 18 Gruppi. Ad aprire il campionato europeo, mercoledì 17, sarà la prova d’insieme nella categoria Junior in gara con i due esercizi alle 5 funi e alle 5 palle.

Al termine verranno assegnati i primi titoli e definite le finaliste che torneranno in pedana per le medaglie di specialità. Giovedì e venerdì si avvicenderanno in pedana per il turno della qualificazione individuale le Senior. Gli occhi del panorama internazionale saranno puntati tutti sulla campionessa del mondo Sofia Raffaeli (Fiamme Oro e Ginnastica Fabriano), che nella precedente edizione europea ha centrato tre medaglie nelle finali di specialità, due ori al cerchio e alle clavette e un argento alla palla.

La "formica atomica", dopo aver vinto a Sofia (Bul) il titolo iridato lo scorso anno, si presenta come la contendente al titolo continentale.

La sfida tra il "Vulcano cartaio" e la bulgara Nikolova sarà avvincente.

La pluricampionessa del mondo (favorita per le medaglie nel concorso generale e nei singoli attrezzi) si esibirà insieme ad Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri compagna di squadra alla Ginnastica Fabriano che daranno un importante contributo nel concorso per nazioni, con Alexandra schierata a cerchio-palla-clavette e Milena impegnata al nastro.

Il programma individuale si aprirà domani con le qualifiche All around a cerchio e palla per proseguire poi con clavette e nastro venerdì, valide sia per l’accesso alla finale All Around di sabato sia per le specialità in programma domenica.

Sabato, dopo il concorso generale individuale tra le migliori 24 della classifica e l’assegnazione del titolo 2023, entreranno in scena le Farfalle e al termine delle due routine, ai 5 cerchi e al misto 3 nastri e 2 palle, si scoprirà la classifica finale valida per il podio All-Around.

L’Europeo si concluderà domenica

con le finali di specialità sia per le individualiste sia per i gruppi senior.