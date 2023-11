Occhio alla Spal, nobile decaduta. L’Ancona cerca di evitare i tranelli

Quella di oggi a Ferrara è una partita dai molteplici significati. Che l’Ancona gioca per vincere, nonostante la profonda amicizia che lega le città e le tifoserie. Davanti a circa ottocento anconetani che in giornata raggiungeranno Ferrara in auto, pulmini e pullman, molti a pranzo con gli spallini e poi al Mazza ad assistere alla sfida, la squadra di Colavitto vuole proseguire sulla strada intrapresa un mese fa, quando il ritorno del comandante sulla panchina dell’Ancona ha dato ai dorici la serenità e lo stimolo necessari per cambiare marcia e intraprendere un altro campionato. Dieci punti in cinque partite, nonostante la sconfitta di Sassari, prontamente riscattata dalla vittoria di sabato scorso nel derby contro la Recanatese.

Davanti all’Ancona c’è una Spal ferita, in classifica e nell’orgoglio, una nobile decaduta dalla serie A da cui è retrocessa nel 2020 al terzultimo posto della serie C – condiviso con Sestri e Vis Pesaro –, appena 12 punti in 14 partite, ancora una volta reduce da tre sconfitte consecutive, proprio come nella serie negativa che è costata la panchina a Di Carlo a inizio ottobre, sostituito da Colucci.

Il cambio di guida tecnica non ha sortito effetti, però: sei punti in sei partite con il primo, altrettanti in nove gare con il secondo, e poi gli infortuni, la difficoltà ad andare in rete, e da ultimo ancora tre ko, tutti di misura. Una Spal in crisi che affronterà l’Ancona come una belva infuriata, guidata dal capitano trentanovenne ed ex Ancona Antenucci, con diversi giocatori ancora out, come Contiliano, mentre tornano in panchina Peda e Rabbi, ma anche con la star Maistro e con il gioiellino Rao, classe 2006 già capace di dire la sua come titolare in serie C, e poi con Carraro e Collodel a centrocampo, con l’esperto portiere Alfonso e con le colonne difensive Bruscagin e l’argentino Valentini.

Di fronte a un avversario del genere, considerato prima dell’inizio del campionato come uno dei principali pretendenti alla promozione in B, l’Ancona userà le certezze acquisite per strada dal ritorno di Colavitto, la capacità di gestire i momenti della partita, di ragionare, di difendere per poi mettere a frutto le qualità degli attaccanti e delle mezzali. Se quello con la Recanatese era un esame di maturità, quello di oggi è un esame d’università, un passaggio obbligato per crescere ancora e diventare grandi. Colavitto ritrova Cioffi dal primo minuto, Spagnoli non dovrebbe avere problemi a vestire la maglia da titolare, per il resto dovrebbe essere il consueto 4-3-3 con Cella e Pellizzari al centro della difesa davanti a Perucchini, con Clemente a destra e Martina a sinistra, a centrocampo capitan Gatto supportato dalle mezzali Saco e Paolucci, con Energe a completare il tridente offensivo. I tifosi dell’Ancona al Mazza saranno più di ottocento.

