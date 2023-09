Occhio, l’Olbia è un osso duro. E Ragatzu è la "bestia nera"

Due vittorie, due pareggi e una sconfitta, per otto punti in classifica, in piena zona play-off: pur non godendo di molto credito ai nastri di partenza, l’Olbia è protagonista in queste prime giornate di un cammino di tutto rispetto. La formazione sarda (che ha rimediato l’unico ko nel sentitissimo derby con la Torres), sembra aver finalmente alzato l’asticella e quest’anno punta ad essere molto di più di una semplice sorpresa: basti guardare alla prima giornata di campionato, quando i bianchi si sono imposti contro il più quotato Cesena per 2-1, andando a vincere anche a Recanati contro la Vis Pesaro. Poi, appagati forse dall’avvio sprint, i galluresi hanno inanellato una sconfitta contro la Torres (0-3) e due pareggi contro Arezzo (1-1) e Carrarese (0-0). Insomma, per l’Ancona si preannuncia una trasferta tutt’altro che semplice, nonostante i due precedenti sorridano ai dorici: in entrambe le occasioni infatti, i biancorossi allora allenati da Gianluca Colavitto, espugnarono agevolmente il Nespoli. Nel febbraio del 2022 infatti, l’Ancona trionfò per 2-1 grazie alla doppietta di Rolfini (memorabile il primo gol in rovesciata), mentre lo scorso ottobre arrivò addirittura un poker (4-2, reti di Moretti, Petrella e doppietta di Spagnoli): ma questa volta, vuoi per il rinomato organico dell’Olbia, vuoi per l’avvio deficitario dell’Ancona, la faccenda sarà diversa. Tecnico dei sardi è Leandro Greco, ex centrocampista con un passato in Serie A con la Roma, che ha preso il posto di Roberto Occhiuzzi: i risultati ottenuti finora parlano per lui e, vista la giovane età, è accreditato dalla maggioranza degli addetti ai lavori come un tecnico dal roseo avvenire. Il giocatore di spicco è senza dubbio Daniele Ragatzu, vera e propria bestia nera dell’Ancona, anch’egli con un passato in Serie A: in due stagioni, il bomber cagliaritano ha infatti segnato all’Ancona per ben quattro volte. Tra queste, spicca il gol da cineteca realizzato lo scorso febbraio al Del Conero, quando con una rovesciata regalò il momentaneo vantaggio agli ospiti. Altro giocatore con un lungo passato in Serie A è il centrocampista Daniele Dessena, un lusso per la categoria: chiara testimonianza delle rinnovate ambizioni dell’Olbia, che punta con decisione ad un buon posto nei play-off. A proposito di passato: il ko casalingo ai play-off nel maggio 2022 brucia ancora, ma questa è un’altra storia. Tanti quindi i fattori a cui l’Ancona dovrà prestare attenzione, tenuto conto che la sfida del Nespoli rappresenterà certamente uno spartiacque decisivo per la stagione dei dorici, ma soprattutto per mister Donadel. La speranza è quella di proseguire la striscia positiva in terra sarda, ma soprattutto di dare una decisa svolta ad un campionato che in questo avvio ha regalato pochissime gioie e tanti bocconi amari.

Gianmarco Minossi