Oggi c’è la sfida Marina-Fabriano Tutto pronto per un derby da brividi

ANCONA

Farà "caldo" oggi alle Fornaci d Marina di Montemarciano. In palio tre punti importanti tra Marina e Fabriano Cerreto. Derby da brividi tra penultima e terz’ultima, divise da sette lunghezze (il Fabriano Cerreto dovrà recuperare però una partita, mercoledì, contro il Porto Sant’Elpidio). Alla ricerca del poker di risultati utili di fila invece è il Castelfidardo che ospita l’Urbino per vendicare la sconfitta dell’andata. Risalendo in classifica la Jesina è attesa dall’esame casalingo contro il Montefano, secondo. Vice capolista come l’Osimana che viaggia verso Macerata con defezioni importanti. Alla Helvia Recina sarà giornata biancorossa. Eccellenza, quarta giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Porto Sant’Elpidio-Sangiustese, Atletico Gallo-Valdichienti Ponte, Castelfidardo-Urbino, Chiesanuova-Atletico Azzurra Colli, Forsempronese-Atletico Ascoli, Jesina-Montefano, Marina-Fabriano Cerreto, Maceratese-Osimana. Classifica: Atletico Ascoli 37; Montefano, Osimana e Atletico Azzurra Colli 31; Forsempronese e Atletico Gallo 30; Valdichienti Ponte, Urbino e Jesina 28; Sangiustese 24; Maceratese 21; Chiesanuova 19; Castelfidardo 18; Fabriano Cerreto 13; Marina 6; Porto Sant’Elpidio 3.