Oggi dirigerà il primo allenamento. Con l’Arezzo servono subito punti

Gianluca Colavitto torna ad allenare l’Ancona. Lo ha ufficializzato ieri la società che "comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Gianluca Colavitto. Il tecnico ritorna in biancorosso con il vice Marco Noviello. Domani, martedì 24 ottobre (oggi, ndr), al Paolinelli, dirigerà l’allenamento per preparare la gara casalinga con l’Arezzo. La società augura a mister un sincero in bocca al lupo". Prima di decidere di far tornare Colavitto, il consiglio d’amministrazione dell’Ancona avrebbe fatto anche altre valutazioni, solo in ultimo quella economica, cioè che il mister basato a Lanciano è ancora sotto contratto. Più di questo, infatti, avrebbero pesato in suo favore altre valutazioni, come quella che conosce bene l’ambiente, come quel che resta della squadra dello scorso anno, al pari della categoria e del campionato. Colavitto, infatti, ha seguito sempre le partite di questi mesi ed è pronto a tornare in sella. E poi è stato spesso in grado di tirare fuori il meglio da gruppi relativamente modesti, sin dal primo anno di serie C con il Matelica, per proseguire con la prima stagione di Ancona-Matelica in cui ha condotto al sesto posto una squadra con giocatori poco conosciuti e altrettante scommesse, perlopiù vinte dal mister originario di Pozzuoli. Gianluca Colavitto è uno zemaniano, un forte sostenitore del 4-3-3, un tecnico che ama basare il suo gioco sulle ripartenze, sui rovesciamenti di fronte, sugli inserimenti delle mezzali a sostegno dell’attacco, con profondi lanci che spesso e volentieri scavalcano il centrocampo. Gente come Perucchini, Martina, Gatto, Paolucci e Spagnoli, ma anche Basso e Barnabà, all’Ancona l’ha voluta lui, naturalmente con il diesse Francesco Micciola. In biancorosso troverà vecchie conoscenze. Dovrà adattare al suo 4-3-3 una squadra costruita da Donadel per un tipo di gioco diverso, anche se non ben chiarito nell’arco di queste nove giornate di campionato. Ma, soprattutto, dovrà darle nuove certezze e farlo il prima possibile, a cominciare dalla partita di giovedì prossimo contro l’Arezzo, per cui è già aperta la prevendita.

L’attacco dorico sembrerebbe in grado di uscirne vincente anche in chiave "colavittiana": Spagnoli al centro dell’attacco, Cioffi da una parte, Peli ed Energe dall’altra, con Kristoffersen e Mattioli pronti a subentrare, sembrano un gruppo che può benissimo giocare adattarsi al suo modulo. Come centrocampo e difesa. Alle modifiche da fare in corso d’opera ci si penserà, eventualmente, più avanti. Ora serve dimostrare che quest’Ancona, come sostiene Micciola, è più forte di quella dell’anno scorso. Un ritorno al passato per riuscire a guardare avanti con più convinzione di quanto fatto finora.

Giuseppe Poli