Oggi in programma cinque partite

Una domenica insolita e ricca di partite nel girone A di Promozione per il dodicesimo turno (ore 14:30). Ben cinque match. Biagio Nazzaro Chiaravalle e Fabriano Cerreto in campo per conquistare punti per salire sul podio del raggruppamento. La Biagio è in cerca del riscatto dopo lo scivolone di Marina: i rossoblu ospiteranno una big come la Fermignanese, due formazioni che viaggiano appaiate a quota 17 punti.

Dove staziona anche un Fabriano Cerreto che sulla carta ha la sfida più agevole ricevendo il Vismara, penultimo. In trasferta, a Pergola (ore 15), invece ci sarà un Barbara Monserra in ottima condizione, reduce da due vittorie consecutive dove ha realizzato in totale sette reti. Tutt’altro morale per l’Osimo Stazione che salirà a Rio Salso di Tavullia, contro il Valfoglia, per invertire la rotta negativa di tre ko di fila (le ultime due in casa). L’altro match è tra Gabicce Gradara e S.Orso.