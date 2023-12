Oggi la ripresa degli allenamenti al "Paolinelli". Da valutare le condizioni di Filippo Perucchini

L’Ancona ricomincia oggi ad allenarsi alle 13.30 al Paolinelli per preparare al meglio la partita di domenica prossima a Vercelli contro il Sestri (a porte chiuse). Dunque oggi, alla ripresa dei lavori, si conosceranno le valutazioni effettuate dallo staff medico relative alle condizioni del portiere Filippo Perucchini. Il portiere bergamasco, in occasione di un intervento, sabato scorso, ha sentito riacutizzarsi il problema muscolare agli adduttori della gamba destra. Ha terminato il primo tempo e sembrava dovesse essere sostituito, tanto che Vitali ha effettuato il riscaldamento durante l’intervallo, poi però Perucchini è tornato in porta, ha effettuato numerosi esercizi di stretching nel tempo a disposizione prima dell’inizio della ripresa e poi è rimasto al suo posto, non certo al top della condizione. "È un problema che conosciamo e che va gestito" ha spiegato Gianluca Colavitto nel dopo partita, ma il riacutizzarsi del fastidio agli adduttori durante la partita contro il Pontedera ora mette a rischio la presenza del portiere per la gara di Vercelli. Perucchini ha giocato le prime due partite di campionato contro Virtus Entella e Gubbio e poi ha saltato le tre successive per il medesimo fastidio muscolare, una specie di pubalgia con cui evidentemente sta convivendo, per rientrare poi nella partita di Olbia e giocare le altre dieci sfide. Tra l’altro neanche Vitali è al meglio della condizione. La speranza è che questi pochi giorni che mancano alla sfida contro il Sestri permettano al portiere di rimettersi in condizioni sufficienti per poter scendere in campo domenica: al di là dell’esperienza e delle qualità tecniche, infatti, la sua presenza tra i pali, nella scorsa stagione come in quella attuale, ha dimostrato di dare sicurezza a tutto il reparto difensivo. Dopo il ko contro il Pontedera l’Ancona cercherà in tutti i modi di andare a centrare il successo in trasferta, che sarebbe il primo dell’era Colavitto 2.0 e il secondo di tutta la stagione, visto lo 0-1 di Olbia nella precedente gestione Donadel, e la presenza di Perucchini è fondamentale. Sarà una partita da gestire sotto diversi punti di vista, tra l’altro, visto che l’Ancona si presenterà a Vercelli con ben tre giocatori in diffida, che sono Clemente, Martina e Paolucci: un giallo e salteranno la sfida al Del Conero prevista domenica 17 dicembre contro il Pescara. Colavitto pensa a una partita alla volta e generalmente non fa calcoli, dunque anche a Vercelli i tre diffidati dovrebbero essere in campo sin dall’inizio, ma molto dipenderà anche dagli allenamenti di questa settimana e dalle condizioni in cui tutta la squadra si presenterà all’ultimo e decisivo allenamento di rifinitura.