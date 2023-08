Oggi la sfida con l’Osimana Donadel ha tutti a disposizione

Seconda amichevole di pre-season, oggi pomeriggio allo Spivach di Cingoli, con l’Ancona che affronta alle 18 l’Osimana di Stefano Senigagliesi. Dopo il test in famiglia contro la Primavera, quello disputato sabato scorso e terminato sul punteggio di 9-0 per la prima squadra, la formazione di Marco Donadel oggi pomeriggio ha l’occasione per testare la propria condizione e la propria crescita nel ritiro di Cingoli in vista del campionato. Allo scorso confronto non hanno partecipato Perucchini, Martina e Petrella, tenuti precauzionalmente a riposo per piccoli acciacchi muscolari ma regolarmente a disposizione di Donadel per gli allenamenti di questi giorni. Oggi, dunque, potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera anche chi non ha giocato sabato scorso, e magari per vedere una declinazione diversa del gioco del tecnico di Conegliano, che già nell’amichevole con la Primavera ha schierato due moduli e due squadre differenti tra primo e secondo tempo. Cella al centro della difesa ha dato sensazioni molto buone, così come Nador in coppia con Gatto a centrocampo, come Energe libero di muoversi alle spalle di Spagnoli, e Agyemang ha siglato il primo gol mostrandosi sempre propositivo sulla fascia sinistra.

Ma è vero anche che quella di sabato scorso era la prima amichevole stagionale, per di più contro la formazione Primavera. Oggi contro l’Osimana, dunque, Donadel e il suo staff tecnico vanno alla ricerca di ulteriori risposte. Poi toccherà sabato al derby con i Portuali e quindi domenica al Ravenna di Gadda. Cresce la condizione, cresce il livello degli avversari. Intanto sul fronte mercato nessuna concreta novità: i nomi per il terzino destro o esterno destro di centrocampo sono sempre quelli, l’intendimento della società è quello di far arrivare un giocatore in quel ruolo, potrebbe essere Federico Valietti del Genoa ma al Vicenza, Marco Somma della Sampdoria, entrambi potrebbero arrivare in prestito, o Francesco Corsinelli del Gubbio. Sono questi i nomi accostati più volte all’Ancona negli ultimi giorni.

Di vero c’è che anche in questa circostanza e anche in questo ruolo potrebbe arrivare un giovane – dunque Somma o Valietti o qualcun altro –, anche perché nel 3-4-2-1 caro a Donadel nel ruolo di esterno destro di centrocampo possono già giocare sia Simonetti sia Barnabà. Nell’Ancona che cresce, nel ritiro di Cingoli, il ruolo dei giovani, come Simonetti, Martina, Barnabà e tutti gli altri inseriti nelle ultime settimane, potrebbe rivelarsi fondamentale per il rendimento della squadra della prossima stagione. In questo senso, dunque, l’acquisto migliore l’Ancona potrebbe farlo riuscendo a trattenere giocatori come Simonetti e Martina, protagonisti l’anno scorso e pezzi pregiati della società di patron Tiong.

