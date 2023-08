"Ok l’assist, meno il risultato Penso che abbiamo fatto bene"

Lorenzo Peli si prepara ad essere uno dei giocatori chiave dello scacchiere di Marco Donadel. Per le sue caratteristiche di esterno a trazione anteriore, le sue capacità di dialogare con Energe ma anche con Cioffi che ha ritrovato ad Ancona dopo l’esperienza di Pontedera lo scorso anno.

Un attaccante aggiunto a centrocampo, oppure un esterno di centrocampo con spiccate doti offensive, comunque lo si voglia vedere. Peli è il giocatore che ha le caratteristiche per creare una superiorità numerica in attacco e Donadel sembra fare conto sulle sue qualità per dare imprevedibilità e duttilità alla squadra.

Ieri a Corticella è entrato nella ripresa per sostituire Barnabà e nel finale di partita ha confezionato l’assist per Mattioli: "Ad Ancona mi sto trovando bene – racconta nel dopo partita ai microfoni di Radio Tua –, sono qui da una settimana, c’è bisogno di un po’ di tempo, ma sta andando tutto per il verso giusto. Il mister mi chiede di interpretare le partite, in questo momento ho bisogno soprattutto di giocare e di dare il massimo, cercando di mettere minuti nelle gambe". Sul suo ruolo in campo Peli spiega: "Ho fatto un po’ tutti i ruoli di fascia, terzino, esterno, a centrocampo, così posso capire meglio le indicazioni del mister e interpretare quello che mi chiede. Sono un giocatore prevalentemente offensivo, sicuramente le mie caratteristiche migliori sono la velocità e il dribbling".

E’ soddisfatto per la giocata che ha mandato in porta Mattioli, meno per la sconfitta: "L’assist è importante per la fiducia, fa piacere, siamo un po’ amareggiati per il risultato ma penso che abbiamo fatto bene, la squadra sta bene, l’ho trovato in forma e in condizione, per questo periodo dell’anno, e poi sono tutti bravi ragazzi". Lo scorso anno Novara poi Pontedera, ora Ancona, alla ricerca di una grande stagione: "L’obiettivo principale è quello di vincere più partite possibili, poi di giocare con continuità". Ancona piazza ambiziosa, la scelta di arrivare in biancorosso la spiega così: "Ho subito sentito l’interesse del mister e del direttore, mi hanno voluto tanto, c’è stata questa possibilità e non ho esitato ad accettare". Ripresa dei lavori oggi pomeriggio al Paolinelli. Sul fronte calciomercato Ancona a caccia di un centrocampista centrale che possa giocare anche da mezzala, e di un attaccante, ma prima deve uscire qualcuno. Il diesse Micciola sta lavorando su più fronti, ma la squadra al via a Chiavari potrebbe anche restare quella attuale.

