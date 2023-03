Olimpia, esonerato mister Giuliani Al suo posto arriva Barattini

Dino Giuliani non è più l’allenatore dell’Olimpia Marzocca. La netta sconfitta di sabato scorso contro l’Urbania è risultata fatale a "Gilda" che dopo tanti anni lascia la guida tecnica della società senigalliese.

Attualmente l’Olimpia occupa il penultimo posto in classifica, una situazione preoccupante, ma i playout non sono irraggiungibili. In questo finale di stagione, con tanti scontri diretti, la dirigenza vuole vedere dei passi in avanti.

"Dispiace separarsi da Gilda, con lui abbiamo vissuto momenti indimenticabili – afferma il presidente dell’Olimpia Claudio Burattini –. La squadra ci è sembrata un po’ scarica ed abbiamo ritenuto opportuno mandare un segnale. Non è nostra abitudine cambiare allenatore con troppa frequenza, ma serviva una scossa. Non sarà la dirigenza ad infondere ulteriori pressioni ai ragazzi, il percorso è già complicato così, ma la nostra forza è sempre stata nel gruppo e da questo dobbiamo ripartire per tentare di mantenere la categoria. Vorremmo vedere più determinazione in campo, tutti devono remare nella stessa direzione. La squadra è chiamata a fare risultato, ma un ambiente solido ha il dovere di creare un clima favorevole e positivo intorno al gruppo ed allo staff tecnico, ora dobbiamo rimanere uniti".

Al posto di Giuliani arriva Roberto Barattini, un mister di esperienza visti i suoi trascorsi nelle panchine di: Sant’Orso, Della Rovere, Mondolfo, Gabicce Gradara, Laurentina, Tavernelle oltre ad una stimolante parentesi in Lega Pro nella stagione 201617 in qualità di vice allenatore al Gubbio.

Nei mesi scorsi Barattini ha allenato il Marina in Eccellenza, ma la sua esperienza con i rivieraschi è durata pochissime giornate.

Il nuovo tecnico dovrà cambiare rotta e dare una svolta ad una stagione molto complicata per il Marzocca.

Nicolò Scocchera