Olimpia Marzocca, un mercato da "big" per ritornare subito in Promozione

Prende forma l’Olimpia Marzocca. Dopo la bruciante retrocessione in Prima Categoria, c’è voglia di riscatto ed il mercato estivo sta legittimando le ambizioni della società. Alcuni colpi della dirigenza provengono da formazioni della provincia di Pesaro. Il primo è l’attaccante classe ‘94 Ungureanu, lo scorso anno alla Laurentina. Pronto ad approdare alla corte di mister Barattini anche Marini, centrocampista classe 2000 ex Frontonese ed Isola di Fano. Arriva dalla Falconarese invece il centrocampista del ‘94 Gianluca Carra: un elemento affidabile, in passato ha vestito anche le maglie di Osimana e Montemarciano.

Acquisti convincenti e conferme preziosissime. A tal proposito la formazione di Marzocca è riuscita a trattenere il blocco difensivo che nella passata stagione ha provato in ogni modo a mantenere la Promozione. L’esterno Pigini, Tomba e l’esperto Santi Amantini oltre al portiere ex Vigor e Marina Simone Giovagnoli, tutti continueranno la loro avventura in maglia Olimpia. Poi c’è Asoli, un pilastro, l’uomo simbolo del club senigalliese. La bandiera che non si ammaina si appresta a disputare la quindicesima stagione in maglia biancoblu. Può essere definito un simbolo anche Rodolfo Montanari, altro tassello imprescindibile della retroguardia del Marzocca. Per il difensore centrale si tratta della decima stagione in maglia Olimpia, un elemento di ineguagliabile carisma ed esperienza in categoria. Le conferme non riguardano solo la difesa, anche nel reparto avanzato la società è riuscita a trattenere l’esperto ed affidabile Spencer Spanò che lo scorso anno si è aggregato al Marzocca solo nella seconda parte della stagione.

Nicolò Scocchera