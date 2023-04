Oltre 1.600 alla Conero Running Secondo posto per Strappato dell’Atletica Amatori Osimo

Si sono presentati domenica a Numana in 1.650, da ogni parte d’Italia, di cui 515 per la mezza maratona, per prendere parte alla Conero Running 2023 che vede grande protagonista Massimiliano Strappato dell’Atletica Amatori Osimo. Strappato, secondo dietro Matteo Giacomelli della Runners San Gemini che vince con il tempo di 1.12’00’’, è il primo dei marchigiani e nuovo campione regionale con 1.13’.10’’ davanti a Michele Martufi, Emanuele Grzieni e Marco Oppioli. Nella gara femminile oro a Federica Cicognani dell’Atl. Imola con il tempo di 1.21.21 davanti a Paola Patta. Prima delle marchigiane e campionessa regionale Nausicaa Malaccari dell’Atl. Civitanova con 1.22.44. Non solo Conero Running, ma anche Conero Ten (10 km) e Mini Conero (4 km) ai quali si aggiungono i 200 piccoli atleti che sabato hanno partecipato alla Mini Numana Run all’interno del Porto Turistico di Numana. "Si tratta di numeri importanti per questo evento sportivo, praticamente da pre-Covid", ha detto Andrea Carpineti, vicepresidente del Grottini Team Recanati. Per un binomio sport turismo sempre importante. Gran parte della corsa infatti si è svolta all’interno del Parco del Conero con partenza e arrivo a Numana percorrendo tutto il lungomare fino a Porto Recanati e ritorno. Conero Running vince ancora una volta anche la gara della solidarietà grazie al sodalizio con l’ospedale regionale pediatrico di Ancona che ha portato a devolvere un euro della quota di iscrizione alle differenti gare che i partecipanti sono stati chiamati a versare, a sostegno della struttura pediatrica e dei suoi progetti con il delfino "Salesino" mascotte della competizione accogliendo sul percorso i partecipanti di tutte le età. Allo stand del villaggio dentro il porto di Numana, erano presente gli amici dell’associazione Magical Pet che, con i loro 5 cani di razze e taglie diverse, fanno compagnia ai bambini ricoverati e portano serenità, allegria e un pizzico di spensieratezza. La partenza dei runners è stata preceduta anche dalla partecipazione degli Insuperabily di Orizzonte Autonomia Onlus. Per l’occasione anche la nuova Joelette, la carrozzella a ruota unica acquistata e presentata recentemente dall’Ente Parco regionale del Conero destinata agli utenti con ridotta mobilità motoria che potranno fruire di alcuni percorsi e tratti del Parco del Conero, è stata messa a disposizione degli "spingitori" per accompagnare Camilla, disabile, lungo il percorso di gara in piena sicurezza sulle strade del parco.