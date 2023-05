Oltre 4mila tifosi al Del Conero

Niente diretta Sky o RaiSport, e niente scuse per non essere presenti allo stadio: la partita, infatti, sarà trasmessa in diretta streaming solo su Eleven Sports. Le previsioni meteo per stasera sono finalmente buone, la serata calcistica al Del Conero si prepara per essere un appuntamento che potrebbe annoverarsi tra quelli da ricordare, per tanti sostenitori. Ieri la prevendita ha subito un’impennata, Ancona sente la sfida e ritrova l’entusiasmo dopo la vittoria esterna di Carrara, un’euforia che potrebbe convincere tanti anconetani a non perdersi la sfida con il Lecco. La Curva Nord ha chiamato tutti gli appassionati a ritrovarsi al Del Conero in congruo anticipo per organizzare la coreografia, ieri pomeriggio erano stati già venduti circa tremila biglietti, oggi gli ultimi indecisi potrebbero acquistare a loro volta il tagliando per entrare allo stadio, e poi ci saranno i ragazzini delle scuole calcio in gradinata: il traguardo delle 4mila presenze non è un sogno e potrebbe essere determinante per spingere l’Ancona oltre l’ostacolo.