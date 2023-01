Ora Colavitto mette nel mirino la Reggiana

C’è un aspetto sul quale vale soffermarsi, alla vigilia del match che l’Ancona giocherà domani pomeriggio a Fiorenzuola. Quello sottolineato dal tecnico Gianluca Colavitto nel programma Us Ancona Channel, andato in onda nei giorni scorsi su Tvrs: "Quando ci siamo ritrovati dopo le festività – ha detto Colavitto –, ho detto ai ragazzi che nel calcio nulla è precluso, che ci sono 11 punti di distacco dalla Reggiana ma che ci sono in palio 54 punti. Iniziamo dunque a fare tre punti con il Pontedera, ho detto loro, perché poi ce ne sono altri 51 per arrivare più in alto possibile. Logicamente sappiamo che è difficile, ma io una mezza impresa l’ho già fatta: con il Matelica eravamo a -14 e siamo andati a +3. Sognare non è negativo. La mia ambizione, e quello che devo trasmettere ai ragazzi, è di cercare di vincere il campionato, di cercare in tutti i modi di raggiungere la Reggiana".

Dichiarazione d’intenti bellicosa, quella di Gianluca Colavitto, giunta dopo il primo successo del 2023, un’affermazione che vuole essere di stimolo e indicare la strada a Gatto e compagni. L’Ancona affronterà due partite di seguito in trasferta: quella di domani a Fiorenzuola e la successiva a Gubbio. Due gare che possono dare una svolta alla stagione dei biancorossi che, se sapranno trovare quella continuità di risultati che spesso è venuta a mancare, potrebbero trovarsi davvero a lottare per le prime posizioni in classifica, e magari anche a insidiare la Reggiana. In fin dei conti nella fortezza dello stadio Del Conero, nel girone di ritorno, verranno a giocare la Reggiana, ma anche l’Entella e il Cesena, e la casa dell’Ancona, che nelle ultime sette partite disputate a Passo Varano ha visto i dorici vincere sei volte e pareggiarne una sola, può davvero diventare un fattore fondamentale ai fini della classifica.

Gianluca Colavitto lo ha detto spesso, che vuole vincere tutte le partite. Ma da questo a fare i conti sul ritardo accumulato rispetto alla Reggiana, prima in classifica a quota 36, ce ne passa. L’Ancona ha 11 punti di ritardo sulla capolista, ma appena 6 sul Cesena e 4 sulla coppia Gubbio e Virtus Entella appaiati al quarto posto. E la quinta piazza, obiettivo minimo stagionale, è a un punto. Una serie positiva dei biancorossi potrebbe davvero cambiare le prospettive del loro campionato. Sulle prossime 17 partite di regular season dei dorici pesa una variabile, che è quella che deriva dal calciomercato di queste settimane.

L’Ancona ha un undici "ideale" davvero competitivo, ma infortuni e squalifiche hanno pesato, finora, sul rendimento dei dorici. Gli inserimenti di gennaio – che faranno anche le avversarie – potrebbero non solo aumentare il tasso tecnico e d’esperienza della squadra di Colavitto, ma soprattutto permetterle di avere più scelta dalla panchina e più alternative di gioco. Ne potrebbe derivare un’ulteriore crescita della squadra e allora la rincorsa auspicata da Colavitto potrebbe davvero farsi interessante. In fin dei conti, finora l’Ancona ha sempre retto il confronto con le big del girone.

Giuseppe Poli