Ora Jesi deve guardarsi alle spalle L’anno nuovo è iniziato maluccio

La sonora sconfitta nel derby di Ancona, i due punti in meno in classifica della vittoria contro Firenze. Comincia con due pessime notizie il 2023 della General Contractor, retrocessa dal quarto posto di prima di Natale nel calderone bollente del centroclassifica. Alla vigilia del duplice impegno casalingo contro Ozzano e Virtus Imola che potrebbe (dovrebbe? ) rilanciare le quotazioni arancioblu nella borsa del campionato, al club manager Nelson Rizzitiello il compito di tastare il polso della situazione: sconfitta dura da mandar giù quella con i cugini della dorica pur se con l’attenuante dell’australiana che aveva colpito duro, Gatti e Ferraro per non fare nomi. "No, no l’influenza non c’entra – non cerca alibi l’erede di Michele Maggioli – anche Ancona aveva avuto gli stessi problemi e noi siamo mancati in tutto a cominciare dall’approccio alla partita, venivamo da un buon momento di sicuro la sosta non ha giovato". Sconfitti senza attenuanti, come il Napoli nel calcio, le soste prolungate a volte fanno di questi scherzi. "Avevamo chiuso l’anno con tre vittorie (Senigallia, Fiorenzuola e Matelica) forse inconsciamente abbiamo allentato la tensione: in un campionato difficile ed equilibrato come questo non puoi permetterti distrazioni". Domenica ultima di andata con Ozzano sette giorni dopo il via al girone di ritorno sempre al Palatriccoli con la matricola terribile Virtus Imola, vietato distrarsi. "A questo punto bisogna anche cominciare a guardare seriamente alla classifica, magari a settembre c’era un pò meno pressione adesso se vuoi raggiungere certi risultati devi darti da fare e parecchio…".

Gianni Angelucci