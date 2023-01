Osimana, al Diana arriva il Gallo Jesina nella tana dell’Azzurra Colli

di Michele Carletti

Esami di maturità per Osimana e Jesina. Li propone alle due squadre d’Eccellenza la terza giornata di ritorno. Arriva il Gallo al Diana che insegue i senzatesta a una sola lunghezza. Ma è un’Osimana che sembra stare bene fisicamente e anche mentalmente, almeno stando alle parole di capitan Luca Patrizi, seppur reduce dalla vittoria sofferta sul campo del Marina. "Abbiamo lavorato bene a livello di gruppo, fisicamente e soprattutto sulla mentalità. Siamo convinti di poter lottare per le prime posizioni e vogliamo dimostrare che ci siamo anche noi". Come lo vuole dimostrare pure la Jesina. Anche ai biancorossi, e per giunta in casa, è bastato un gol del valore aggiunto Giovannini per aggiudicarsi il derby contro il Fabriano Cerreto. La squadra di Strappini scenderà a Colli del Tronto per affrontare l’Atletico Azzurra Colli. Uno scontro diretto con vista playoff: le due formazioni hanno entrambe 28 punti. Nella Jesina non ci sarà Garofoli, squalificato "e speriamo di recuperare anche vari acciaccati – si augura Marco Strappini, allenatore dei leoncelli –. Ma penso che sarà difficile vedere ancora Sampaolesi e Borgese. Mi aspetto una partita difficile su un campo ostico e contro una squadra molto attrezzata. Ma dobbiamo per forza continuare a marciare e a fare punti pesanti". Punti pesanti e che profumano di salvezza sono in palio per Fabriano Cerreto, Castelfidardo e Marina. Per i primi d’obbligo la vittoria contro l’ultimo della classe, il Porto Sant’Elpidio. I cartai non potranno sbagliare sul proprio campo dopo due sconfitte consecutive. Avversario ostico e ferito quello che aspetta il Castelfidardo di scena sul campo del Valdichienti Ponte degli ex Bolzan e Trillini. I fidardensi finora hanno dato del filo da torcere a molte squadre, compreso quel Montefano sceso domenica al Mancini e che non è andato oltre lo 0-0 contro i biancoverdi. Impresa ardua anche quella che aspetta il Marina sul campo della capolista Atletico Ascoli. Nell’impianto ascolano andrà in scena quasi un testa coda. Eccellenza, 3^ giornata di ritorno (ore 15). Domani: Atletico Azzurra Colli-Jesina, Atletico Ascoli-Marina (ore 14:30), Fabriano Cerreto-Porto Sant’Elpidio, Urbino-Chiesanuova, Montefano-Forsempronese, Osimana-Atletico Gallo, Sangiustese-Maceratese, Valdichienti Ponte-Castelfidardo. Classifica: Atletico Ascoli 34; Montefano e Osimana 30; Forsempronese e Atletico Gallo 29; Valdichienti Ponte, Urbino, Atletico Azzurra Colli e Jesina 28; Sangiustese 23; Maceratese 20; Chiesanuova 19; Castelfidardo 15; Fabriano Cerreto 13; Marina 6; Porto Sant’Elpidio 3.