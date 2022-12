Osimana, bel gesto dei tifosi Vendute oltre duecento cuffie, il ricavato va in beneficenza

Un bel gesto, e non il primo, degli Ultras Osimo nel segno della solidarietà. Nel giorno della festa dell’Immacolata il post sulla pagine social del gruppo con l’annuncio dell’arrivo delle cuffie che verranno vendute in tutte le partite casalinghe dell’Osimana "con tanto di ricavato che andrà in beneficenza". E così è stato nel derby Osimana-Jesina e proseguirà anche durante queste feste natalizie (chi interessato può visitare le pagine social Facebook e Instagram degli ultras Osimo) e poi ad anno nuovo allo stadio (prima occasione utile l’8 gennaio nella gara al Diana contro il Porto Sant’Elpidio). Oltre duecento cuffie, vendute già più della metà, con il ricavato che servirà per acquistare un defibrillatore con il supporto esterno da donare alla sede Acli di San Paterniano. "Non abbiamo ancora raggiunto la cifra, ma siamo vicini – fa sapere Matteo, uno dei capi della curva giallorossa –. Se dovessimo avere maggiori introiti stiamo pensando di donarli anche ad altre associazioni di volontariato locali. Abbiamo in testa anche altre iniziative come aprire un circolo come ritrovo per i ragazzi. Il nostro gruppo – che è nato quasi una decina di anni fa quando l’Osimana era in Prima Categoria – è cresciuto molto quest’anno dopo la promozione in Eccellenza". A fine settembre gli Ultras giallorossi erano stati protagonisti di un’altra bella iniziativa. Dopo l’alluvione di metà settembre gli ultras osimani hanno organizzato una macchina direzione Pianello di Ostra per aiutare concretamente le popolazioni colpite.