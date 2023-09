Osimana-Civitanovese: al Diana di Ancona la sfida tra due squadre in cerca di riscatto

Siamo solo alla seconda giornata di campionato, ma già c’è un esame importante per l’Osimana. Il presidente Antonio Campanelli in settimana ha cercato di tranquillizzare l’ambiente confermando la piena fiducia a mister Stefano Senigagliesi, ma oggi l’Osimana - all’esordio casalingo in partita ufficiale - non potrà sbagliare per la terza volta di fila (compresa la Coppa). Anche perché al Diana salirà la Civitanovese (che dovrebbe fare a meno di Paolucci e Spagna), un derby che torna dopo tanto tempo. Si affronteranno due squadre con stati d’animo non proprio sereni, con i rossoblu orfani di varie pedini e che nelle ultime settimane hanno cambiato allenatore, con un mercato ancora aperto e reduci domenica dalla sconfitta casalinga contro l’Urbino. Non va tanto meglio all’Osimana che dopo essere scappata in vantaggio a Urbania con un eurogol di Bugaro ha rimediato tre schiaffi. "Sarà un’altra sfida impegnativa – afferma il centrocampista Lorenzo Bambozzi – come del resto tutta l’Eccellenza di quest’anno. Entrambe le squadre avranno voglia di riscatto. Ciò che farà la differenza saranno le motivazioni". È la giornata dei debutti casalinghi anche per le altre due nostre squadre: Castelfidardo e Jesina. I fidardensi sono reduci dal pari sul campo del quotato K Sport Montecchio Gallo, dove hanno sfiorato la vittoria ripresi proprio all’ultima curva. Braconi - a segno per la seconda domenica consecutiva - e compagni esordiranno in ‘’casa’’ (al San Giobbe di Filottrano per indisponibilità del Mancini per il rifacimento del manto in sintetico) contro il Montegranaro . "Ci attende un match tosto – afferma il difensore Leonardo Fabiani – contro una squadra molto organizzata. CI sarà da dare battaglia". Anche l’avversario odierno dei fidardensi è stato fermato sul pari (dal Montefano), un buon mix di veterani e giocatori esperti, con in panchina una vecchia "volpe" come mister Gianfranco Zannini. La Jesina va all’attacco al Carotti invece dell’Azzurra Colli dopo il punto preso a Montegiorgio. "Siamo in discrete condizioni sia fisiche che morali, ma per alzare ancora di più il morale dovremo disputare una grande partita anche se l’Azzurra Colli è squadra importante, una delle cinque squadre più forti del campionato - fa sapere mister Simone Strappini -. Una formazione esperta e matura con giocatori importanti. Dovremo dare il meglio per ottenere qualcosa". Eccellenza, seconda giornata. Oggi (ore 15:30). Castelfidardo-Montegranaro (a Filottrano), Chiesanuova-Sangiustese, Jesina-Atletico Azzurra Colli, Urbino-Maceratese, Montefano-Montegiorgio, Monturano-Urbania (ore 14:30), Osimana-Civitanovese, Tolentino-K Sport Montecchio. Classifica: Urbania, Urbino, Maceratese e Sangiustese Vp 3; K Sport Montecchio, Castelfidardo, Monturano, Jesina, Atletico Azzurra Colli, Montegiorgio, Montegranaro e Montefano 1; Tolentino, Osimana, Civitanovese e Chiesanuova 0.