Osimana e Castelfidardo sfidano le prime

Penultima giornata in Eccellenza e ancora è tutto o quasi da decidere (a parte la retrocessione già matematica del Porto S.Elpidio). Primo posto: un punto separa Atletico Ascoli e Forsempronese. I primi ospitano un Castelfidardo "atteso a una partita fondamentale" come la etichetta l’allenatore dei fidardensi Marco Giuliodori. "E’ vero, giochiamo contro la capolista, ma ci servono punti (salvezza, ndr) e per conquistarli dovremo disputare una grandissima partita. Con il giusto approccio potremo tornare da Ascoli con un risultato importante. Non andremo di sicuro a fare la vittima sacrificale di turno". Giuliodori, squalificato, non potrà essere in panchina. Partita fondamentale per Ascoli e Castelfidardo, ma non solo. A Osimo si gioca il big match della 29ª giornata: Osimana-Forsempronese, sesta contro seconda, con i locali lontani solo un punto dai playoff, stessa distanza che divide la Forsempronese dalla vetta. Al Diana si attende il pubblico delle grandi occasioni visti anche i duecento tifosi che dovrebbero scendere da Fossombrone. E’ giornata anche di altri scontri interessanti con vista playoff. Come Montefano-Urbino e Valdichienti Ponte-Atletico Azzurra Colli. Speranze esaurite per una Jesina attesa sul campo della Sangiustese. Dando uno sguardo alla lotta per la salvezza il Marina è chiamato a cantare sul campo dell’Atletico Gallo. La squadra di Giorgini deve vincere per non perdere la speranza di acciuffare i playout. E vorrà tornare al successo anche il Fabriano Cerreto contro il Chiesanuova quint’ultimo.

Il programma. Oggi (ore 16:30): Atletico Gallo-Marina, Atletico Ascoli-Castelfidardo, Fabriano Cerreto-Chiesanuova, Montefano-Urbino, Osimana-Forsempronese, Maceratese-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Jesina, Valdichienti Ponte-Atletico Azzurra Colli. Classifica: Atletico Ascoli 50; Forsempronese 49; Montefano e Atletico Gallo 45; Atletico Azzurra Colli 44; Osimana e Urbino 43; Valdichienti Ponte 41; Jesina 40; Maceratese 37; Sangiustese 34, Chiesanuova 33; Castelfidardo 31; Fabriano Cerreto 25; Marina 21; Porto S.Elpidio 11.