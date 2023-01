Osimana e Jesina, due scontri da playoff

Il maltempo mette lo zampino anche in Eccellenza con il rinvio di Urbino-Chiesanuova. Il resto del programma prevede due scontri playoff per le nostre squadre: Osimana-Atletico Gallo e Azzurra Colli-Jesina. In casa il Fabriano Cerreto nello scontro salvezza contro il Porto Sant’Elpidio. In trasferta Castelfidardo e Marina rispettivamente contro Valdichienti Ponte (non ci sarà l’ex Minella che ha salutato il Valdichienti) e la capolista Atletico Ascoli. Eccellenza, 3^ giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Atletico Azzurra Colli-Jesina, Atletico Ascoli-Marina (ore 14:30), Fabriano Cerreto-Porto Sant’Elpidio, Urbino-Chiesanuova, Montefano-Forsempronese, Osimana-Atletico Gallo, Sangiustese-Maceratese, Valdichienti Ponte-Castelfidardo. Classifica: Atletico Ascoli 34; Montefano e Osimana 30; Forsempronese e Atletico Gallo 29; Valdichienti Ponte, Urbino, Atletico Azzurra Colli e Jesina 28; Sangiustese 23; Maceratese 20; Chiesanuova 19; Castelfidardo 15; Fabriano Cerreto 13; Marina 6; Porto S.Elpidio 3.