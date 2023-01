"Osimana, il segreto è un grande gruppo"

Il nuovo anno si apre bene per l’Osimana (Eccellenza). Vince e convince la squadra allenata da Roberto Mobili contro il Porto Sant’Elpidio, ultimo in classifica, ma rinforzatosi dal mercato di riparazione. Dove è arrivato in attacco anche Titone imbrigliato però bene domenica dalla difesa senzatesta che non delude mai. Schierata a tre da mister Mobili, con gli esperti Labriola e Patrizi e con il giovane Fermani che convince sempre più. Per un’Osimana a trazione anteriore. Dal primo minuto in campo un poker di attaccanti: Ruibal, arrivato da poche settimane, Buonaventura, Alessandroni e Mingiano. Quest’ultimi due gli autori dei gol, uno per tempo, che hanno deciso la sfida. Un colpo di testa di Alessandroni lascia il segno nel primo tempo, alla prima realizzazione dopo essere tornato a dicembre in giallorosso. Al primo gol con i senzatesta anche Marco Mingiano. "Non è mai facile ripartire dopo la pausa dalle festività. Aver invece conquistato i tre punti ci dà la spinta per continuare sulla strada giusta - le parole proprio di Mingiano -. Abbiamo disputato un’ottima partita. Era importante ripartire con questo risultato, con un successo, perché dopo una lunga pausa di più di due settimane è sempre complicato tornare in campo".

Mingiano si è fatto perdonare l’occasionissima non sfruttata nella ripresa nel derby casalingo prenatalizio contro la Jesina terminato in parità. " E’ sempre bello segnare per un attaccante, viviamo di quello, la cosa più bella che ci rimane la domenica. Ovviamente prima però viene il risultato di squadra poi la marcatura personale. Quindi spero che continuiamo così e di toglierci delle belle soddisfazioni". Domenica l’Osimana salirà sul campo del Marina. Si giocherà al Bianchelli di Senigallia che quest’anno vede la squadra di casa grande protagonista in D. Quella categoria dove i tifosi senzatesta sognano di ritornare in un futuro non troppo lontano. Mingiano non si sbilancia. "La vittoria di domenica ci dà la spinta per iniziare il nuovo anno al meglio, con buoni propositi, in maniera positiva". Per un’Osimana dove il gruppo sta facendo la differenza come ha dimostrato la trionfale stagione passata.

"Il gruppo è il punto forte di questa squadra. Chi arriva si adatta bene. Stiamo facendo quello che ci chiede il mister, siamo bravi nel fare integrare bene i nuovi e i più giovani". Note liete domenica da tutta la squadra, ma soprattutto dal classe 2004, Mateo Scheffer, centrocampista argentino, davvero superlativo, assist man, ma che ha sfiorato anche in un paio di occasioni il gol.

