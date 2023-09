Osimana, Jesina e Castelfidardo: pari da Ancona a Eccellenza

Un esordio da dimenticare, nel nuovo di campionato di Eccellenza, solo per l’Osimana. Forse, sulla carta, la squadra che ha investito di più nel mercato estivo del trio delle nostre al via quest’anno. I giallorossi illudono soltanto i tanti tifosi saliti a Urbania: vanno in vantaggio con un bolide di Bugaro poi però sono infilati tre volte, inesorabilmente, dalla matricola guidata in attacco da un certo Nunez che piazza la classica zampata dell’ex. Inguaiando un’Osimana che non sembra avere problemi solo di infortuni (ancora fuori tra gli altri capitan Patrizi e Pasquini), ma anche di gioco e difensivi. Nonostante tutto l’allenatore giallorosso ha visto "delle buone cose su cui dovremo lavorare in settimana per poter migliorare" le parole Senigagliesi. Bisognerà migliorare al più presto, perché domenica al Diana arriverà la Civitanovese, un’altra squadra uscita delusa dalla prima. Delusione che inizia a serpeggiare nella tifoseria osimana. Si vocifera pure che il tecnico di casa sia già in discussione.

In attesa due buoni pareggi, esterni, sono stati colti da Jesina e Castelfidardo rispettivamente contro Montegiorgio e K Sport Montecchio Gallo. Per la Jesina un pareggio che fornisce morale dopo un’estate dove non sono mancate proteste e lamentele dei tifosi. Un pari in rimonta grazie al guizzo a fine primo tempo di Thiago Capomaggio che ha ripreso la squadra guidata dall’ex Vagnoni scappata in vantaggio a inizio partita su rigore. "Un buon punto esterno, ma con i ragazzi siamo rimasti che dobbiamo migliorare mettendo più attenzione nella nostra area e maggior cattiveria in quella avversaria" dice mister Simone Strappini che per l’esordio casalingo contro l’Azzurra Colli si esprime così: "Vorremmo fare una grande partita".

Chi ha sognato la vittoria fino alla fine è il Castelfidardo che con il duo Braconi-Nanapere, ma soprattutto con un bel gioco, mette in difficoltà il Montecchio Gallo che non riesce ancora a volare come chiesto dai propri tifosi a inizio partita con uno striscione. Meriti e tanti per la formazione allenata da Marco Giuliodori. Dalle parti di Castelfidardo si augurano che sia tutt’altra stagione rispetto a quella passata. Fanno sperare in casa biancoverde anche la seconda rete consecutiva di Braconi e il guizzo di Nanapere subito in gol all’esordio in categoria superiore.