Osimana, l’allenatore Mobili: "Ci proveremo fino alla fine"

Una domenica amara per le nostre squadre che strizzano l’occhio all’alta classifica dell’Eccellenza. In primis per l’Osimana che cercava i tre punti sul neutro di Recanati contro il Chiesanuova. La squadra di Mobili torna a casa invece a mani vuote da uno stadio, il Tubaldi, che si conferma "stregato" per la formazione giallorossa. Da anni. E anche domenica nella città leopardiana è stata scritta un’altra pagina amara. Dopo una prestazione opaca, con i senza testa che non impegnano quasi mai il portiere di casa (soprattutto nel secondo tempo) e poi subiscono nel finale il gol dell’ex Mongiello. "E’ stata una partita equilibrata – commenta mister Roberto Mobili, allenatore dei senza testa –. Nel finale abbiamo provato a vincerla, lasciando però spazio per gli insidiosi contropiedi del Chiesanuova. Siamo stati poco incisivi davanti, negli ultimi 30 metri, e proprio in una ripartenza abbiamo preso il gol. Non cambia niente, ci proveremo fino alla fine". Sfuggito il sogno del primo posto per i senza testa, rimane quello di agganciare i playoff, lontani un punto. Che se ne va forse quasi definitivamente invece per una Jesina dove il problema non sembrava essere mister Strappini. Contro il Gallo i biancorossi non vanno oltre il pari. Vanno oltre il tifo gli ultras di casa che polemizzano durante e dopo il triplice fischio con tanto di faccia a faccia con la squadra e dirigenti per una stagione sicuramente sottotono. Chi invece spera ancora nel miracolo di agganciare i playout è il Marina, penultimo, che si prende tre punti contro il già retrocesso Porto Sant’Elpidio. Un punto lo prende invece il Castelfidardo nello scontro salvezza casalingo contro la Sangiustese. Non inverte la marcia invece il Fabriano Cerreto che perde anche a Urbino restando terz’ultimo. Adesso le squadre avranno il tempo di riordinare le idee vista la sosta per le festività pasquali. Poi tra metà e fine aprile si giocheranno le ultime due giornate. Importanti e decisive sia per l’alta classifica che per la salvezza. Fari puntati, nella penultima giornata, in programma domenica 16 aprile, al Diana di Osimo dove scenderà la vice capolista Forsempronese. Senza dimenticare il Castelfidardo che scende sul campo della lanciatissima Atletico Ascoli, prima della classe, e del Marina che salirà sul terreno del Gallo obbligata ancora a vincere anche se la vittoria di ieri del Chiesanuova non agevola il cammino dei ragazzi di Giorgini. Punti salvezza tra Fabriano Cerreto e Chiesanuova, mentre la Jesina scenderà in casa della Sangiustese.