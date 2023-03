Osimana lanciatissima, Jesina batti un colpo

Adesso l’Osimana dovrà insistere. E prendersi la seconda vittoria consecutiva dopo quella di domenica conquistata sul campo dell’Azzurra Colli. Con la zampata vincente dopo una manciata di minuti di Buonaventura in un’azione forse viziata da un fallo di mano precedente di Alessandroni che ha fatto discutere. "Non ho ammesso di aver toccato la palla con la mano, non ho mai fatto alcuna dichiarazione a riguardo, ma ho solamente ipotizzato che nel contrasto potevo averla toccata"’ cerca di spiegare a freddo Alessandroni. Acqua passata, bisognerà pensare a domani, alla sfida casalinga contro il Montefano che viaggia a braccetto con l’Osimana in classifica assieme anche all’Azzurra. "Di sicuro sarà una partita che potrà dire molto sulle nostre ambizioni - continua l’attaccante ex Biagio -. Anche se dovremo pensare partita dopo partita. Ci aspettano in queste sei giornate diversi scontri diretti, il primo domenica (domani ndr). Contro il Montefano sarà una partita tosta, difficile. All’andata non c’ero, ma mi hanno raccontato di una partita molto combattura e tirata a livello agonistico". Due espulsi, risultato in bilico fino alla fine, ma l’Osimana esce sconfitta per 4-2. Voglia di rivincita quindi nei giallorossi in un torneo dove ancora tutto può succedere. Alessandroni vede favorito per la vittoria finale il Fossombrone, l’avversario domani della Jesina. I leoncelli sono reduci da risultati tutt’altro che brillanti, visto il solo punto, colto peraltro in rimonta, scaturito nelle ultime due uscite casalinghe consecutive. Il Fossombrone invece nell’ultimo turno per una notte ha comandato l’Eccellenza assieme all’Atletico Ascoli. La vetta per la Forsempronese ora dista solo un punto. La Jesina però dovrà lanciare un segnale importante. Come il Marina che non potrà accontentarsi di un pareggio contro il Chiesanuova, quest’ultimo trascinato dai gol dell’ex Tittarelli, capocannoniere dell’Eccellenza con 14 centri. Dovrà cercare per la seconda giornata di fila bottino pieno anche il Castelfidardo sul campo di un Porto Sant’Elpidio, ultimo e con un piede ormai nella fossa. Il Fabriano Cerreto dopo il buon punto preso in extremis sul campo della capolista Atletico Ascoli cercherà il bottino pieno contro un Valdichienti Ponte che potrebbe essere distratto dagli impegni di Coppa. Il programma.

Il programma della decima giornata di ritorno. Domani (ore 15): Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo, Atletico Gallo-Atletico Azzurra Colli, Fabriano Cerreto-Valdichienti Ponte, Forsempronese-Jesina, Marina-Chiesanuova, Osimana-Montefano, Maceratese-Urbino, Sangiustese-Atletico Ascoli. Classifica: Atletico Ascoli 43; Forsempronese 42; Montefano, Osimana e Atletico Azzurra Colli 38; Atletico Gallo e Urbino 37; Jesina 36; Valdichienti Ponte 34; Sangiustese 32; Chiesanuova 30; Maceratese e Castelfidardo 28; Fabriano Cerreto 25; Marina 13; Porto S.Elpidio 5.