Osimana, Mobili dopo la vittoria "Tutta la squadra ha fatto bene"

Chi riparte meglio in Eccellenza delle nostre, alla prima giornata di ritorno, è di sicuro l’Osimana. L’unica a vincere, anche se i giallorossi avevano sulla carta l’avversario più facile, il Porto Sant’Elpidio, ultimo. Ma il ritorno dopo le feste, con una pausa di tre settimane, nasconde sempre delle insidie. "Quando c’è una sosta è sempre difficile capire a che punto sei di testa e a livello fisico, anche se avevamo lavorato parecchio – fa sapere Roberto Mobili, allenatore dei giallorossi –. Tutta la squadra ha fatto bene, uscendo fuori fisicamente nel secondo tempo dopo che nel primo il Porto Sant’Elpidio non aveva demeritato. Segnale di un torneo equilibrato e lo sarà così anche nel girone di ritorno dove sarà difficile per tutti fare risultato pieno". Dalla prestazione di squadra, ma anche dai nuovi innesti lanciati dall’inizio, Scheffer e Ruibal, l’Osimana riparte rimanendo attaccata al treno playoff (-1), accorciando sulla vetta (a -4), visto il pari della capolista Atletico Ascoli. Acciuffato quest’ultimo dalla Jesina in rimonta, dove il nuovo acquisto Giovannini è salito subito in cattedra. "Prendiamo il pareggio e la buona prestazione in casa della prima in classifica – osserva mister Strappini –. Siamo andati due volte sotto, su angolo e punizione, ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e a crederci, a fare gol e a creare. Si poteva vincere e si poteva perdere. Un pareggio che dice un po’ di cose, lavoriamo duro e lavoriamo per domenica". Un pareggio che fa morale anche quello conquistato dal Castelfidardo sull’insidioso campo dell’Atletico Azzurra Colli. Fa tutto la formazione di Giuliodori, scesa con 17 giocatori, senza Fermani e Braconi squalificati. Scappa in vantaggio con Suarato, si fa raggiungere da un’autorete di Fabiani, poi in pieno recupero un super David respinge il rigore di Romanazzo salvando il punto. "Preziosissimo e ottenuto su un campo difficile" fa sapere mister Giuliodori. Non c’è luce in fondo al tunnel invece per Fabriano Cerreto e Marina. I cartai reggono una cinquantina di minuti prima di subire un Fossombrone forza 5. Non basta la buona prestazione al Marina punita sul campo della Sangiustese da un guizzo di Tonuzi a pochi secondi dal duplice fischio.