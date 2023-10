Osimana-Osimo, sfida vinta contro Montefano in Coppa Italia Eccellenza

Segna sempre lui: Lorenzo Alessandroni. Segna in campionato, ma anche in Coppa Italia. Su azione, ma anche su calcio di rigore, come ieri. Un gol dagli undici metri che serve all’Osimana per aggiudicarsi la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Per il passaggio del turno è ancora tutto aperto, se ne riparlerà fra due settimane, ma intanto l’Osimana può godere di un piccolo vantaggio. Anche morale, perché la squadra di mister Senigagliesi coglie la seconda vittoria di fila davanti al pubblico amico dopo quella di domenica in campionato contro l’Atletico Azzurra Colli. Nonostante diverse defezioni a partire da capitan Patrizi, per continuare con Micucci e Calvigioni e poi con gli squalificati Triana, Bugaro e Mosquera.

Come domenica nel primo tempo la grande occasione capita sui piedi di Tittarelli, ma il bomber non riesce a centrare la porta. Gli ospiti sono più propositivi e pericolosi. Appena passato il quarto d’ora ci prova Guzzini (beccato per tutta la partita dai tifosi di casa) da lontano, ma Santarelli c’è. Il pubblico accorso in discreto numero non assiste a una partita con tante emozioni. Nella ripresa tocca aspettare un quarto d’ora per il primo sussulto ed è quello che porta al gol che decide la sfida. Bentivogli in uscita tocca dentro l’area Alessandroni e il direttore di gara indica il dischetto. Lo stesso Alessandroni batte con un ‘cucchiaio’ che beffa e spiazza il numero 1 ospite. Risponde la squadra di Mariani al 23’ con la bella girata di testa di Latini che si spegne di poco sul fondo. Osimana che tenta il raddoppio con la botta dalla distanza di Bambozzi che colpisce la parte esterna dell’incrocio dei pali, ma anche con Pasquini e poi ancora con Alessandroni che non inquadrano la porta. Il forcing finale del Montefano non sortisce effetti. L’occasione più nitida il diagonale di Papa finito sul palo a Santarelli battuto (32’).