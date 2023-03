Osimana, scontro con il Montefano La Jesina cerca il blitz a Fossombrone

Sarà una domenica con brividi di alta quota per le nostre squadre lanciate nella corsa ai playoff in Eccellenza. A Osimo oggi sale il Montefano. Entrambe le squadre appaiate al terzo posto per una partita che promette scintille, spettacolo e gol visto anche il risultato dell’andata: 4-2 per il ‘’Monte’’. A Fossombrone, seconda forza del campionato, cercherà l’impresa una Jesina reduce da un solo punto nelle due sfide casalinghe contro Chiesanuova e Marina. Altra partita di cartello quella tra il Gallo e l’Azzurra Colli. Scendendo in zona playout Castelfidardo chiamato alla vittoria sul campo del Porto Sant’Elpidio. E cercheranno i tre punti anche il Fabriano Cerreto che ospita il Valdichienti Ponte e soprattutto il Marina che ospita il Chiesanuova dell’ex bomber Tittarelli. Il programma (ore 15): Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo, Atletico Gallo-Atletico Azzurra Colli, Fabriano Cerreto-Valdichienti Ponte, Forsempronese-Jesina, Marina-Chiesanuova, Osimana-Montefano, Maceratese-Urbino, Sangiustese-Atletico Ascoli. Classifica: Atletico Ascoli 43; Forsempronese 42; Montefano, Osimana e Atletico Azzurra Colli 38; Atletico Gallo e Urbino 37; Jesina 36; Valdichienti Ponte 34; Sangiustese 32; Chiesanuova 30; Maceratese e Castelfidardo 28; Fabriano Cerreto 25; Marina 13; Porto S.Elpidio 5.